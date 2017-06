Eglisau strickt nun für benachteilige Kinder

Das Projekt «Eglisau strickt», das Denise Huber ins Leben rufen will, soll passend am weltweiten Tag der Handarbeit am 10. Juni beginnen und genau ein Jahr später enden. Während dieser Zeit, so hofft sie, wird unzählig gestricktes, gehäckeltes und genähtes Material für Mädchen und Buben aus benachteiligten Familien in der ganzen Schweiz entstehen.

«Schweizer stricken für Schweizer» ist das Motto dieses Anlasses, der vom Branchenverband Wolle-Schweiz gefördert wird. Die ideenreichen Decken, Kappen, Pullis oder Accessoires sollen dann von der Schweizer Caritas an Bedürftige weitergegeben werden. Auch die Schweizer Berghilfe und die Hilfsorganisation «die Tafel» sind beteiligt.

Wichtig für Huber ist, «dass es keinen Zwischenhandel gibt. Es soll niemand daran verdienen.» Da ohne Wolle gar nichts geht, ist das Projekt sehr auf Wollspenden angewiesen.

Den entscheidenden Input für die Idee lieferte das 2014 veranstaltete Projekt Strickgraffiti, das zum Ziel hatte, möglichst viele Orte und Objekte in der Eglisauer Altstadt mit gestickten Hüllen zu verziehen. Das Projekt – von der Schule Eglisau und der Interessengemeinschaft Städtli veranstaltet – brachte rund 60 Eglisauerinnen, darunter Co-Organisatorin Huber zusammen, die mit Wollhüllen für Hydranten, Laternen und das Geländer der Rheinbrücke für ein farbiges Eglisau gesorgt hatten. «Das Echo war sehr positiv und brachte viele Touristen nach Eglisau, die speziell wegen dem Projekt kamen.»

Nützliches Stricken

Doch es gab auch einen Einwand. «Vor allem ältere Frauen haben angemerkt, dass sie nächstes Mal nur etwas Nützliches stricken wollten. Diese Arbeit hatte in ihren Augen keinen eigentlichen Sinn, und ich verstehe diese Bedenken.» Darum entwickelte Huber, die selber Stickkurse für Erwachsene beim Wollfachgeschäft Tuttolana gibt, die Idee: Es soll wieder gestrickt werden, doch diesmal nicht zur Verzierung, sondern für Bedürftige.

Bisher haben sich für die Infoveranstaltung vom kommenden Samstag 25 Frauen angemeldet. Das Projekt besprochen wird auf dem oberen Kirchenplatz beim Schöpferbrunnen, wo Festbänke aufgestellt werden und man sich von 10 bis 14 Uhr bei Kuchen und Getränken informieren und gemeinsam planen kann. Zu besprechen gibt es einiges, denn vieles ist noch offen: «Wir wollen regelmässige Treffen veranstalten, wo wir uns zum Stricken treffen, Fachkenntnisse austauschen und gemeinsam für einen guten Zweck zusammenarbeiten.» Anmeldungen sind nicht nötig, man kann einfach vorbeischauen.

Auch wenn Denise Huber die Idee als Privatperson aufgleist, ist sie als Kulturverantwortliche bei Viva Eglisau auch froh, auf die Unterstützung des Vereins zählen zu können. Und sie ist überzeugt, dass das Projekt ein Erfolg wird, wie es in vielen anderen, auch Schweizer Städten der Fall ist. Nach dem Slogan «All you knit is love» – alles Gestrickte entsteht aus Liebe. (Zürcher Unterländer)