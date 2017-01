Eglisauer Paar serviert Fondue in Dublin

Zwei bis dreimal im Jahr sitzen Myriam Schaltegger Brandt und Andreas Brandt vor den Computer in ihrem Haus in Eglisau und buchen für die nächsten Monate Flüge nach Dublin. Dort betreiben sie das einzige Fonduerestaurant der Stadt – das «edelwise». Schaltegger reist praktisch jede Woche freitags von Eglisau nach Dublin. Montags fliegt sie wieder zurück in die Schweiz und geht während der Woche ihrem Job als Berufsschullehrerin nach. Auch ihr Mann, ursprünglich aus Bülach, pendelt zwischen Eglisau und Dublin, jedoch nicht so oft wie seine Frau.

Die Idee, im Ausland zu arbeiten, fanden die Brandts schon immer verlockend. Die Eröffnung eines Fonduerestaurants in Irland aber war nicht geplant: Eine ihrer Töchter hat im Teenageralter in Dublin ein Austauschjahr absolviert und wollte dieses verlängern, jedoch nicht ohne ihre Familie. Bei ihren drei Geschwistern, die mit ihr in der irischen Hauptstadt hätten wohnen können, stiess sie auf taube Ohren. «Also haben sich Mama und Papa gedacht, sie können in der Stadt etwas auf die Beine stellen, während die Tochter zwei weitere Austauschjahre anhängt», sagt Myriam Schaltegger in ihrer Küche an der Obergass in Eglisau.

Die Iren und ihre Vorlieben

Nun überlegte das Paar sich, welche Art von Tätigkeit es in Dublin ausüben könnte – eine Stadt, die sie seit ihrer Kindheit noch nie besucht hatten. «Fondue lag nahe: es ist einfach, und wir bringen in seiner Zubereitung Erfahrung mit», sagt Schaltegger. Ausserdem wollten sie ein Produkt, das nicht so viel Abfall produziert. «Käse ist haltbar, man kann ihn auch noch morgen und übermorgen verwenden im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln, die wir am Ende des Tages entsorgen müssen.»

Ein geeignetes Mietobjekt zu finden, war nicht ganz so einfach, jedoch stiess das Paar im Quartier Ranelagh an einer Essensmeile auf ein Lokal. Dort betreibt es nun seit mittlerweile drei Jahren ein 24 Plätze umfassendes Restaurant. Ranelagh liegt südlich des Flusses Liffey und gehört zur Zone der Rugby-Fans, wie Schaltegger ausführt. Die nördliche Seite des Flusses ist den Fussballliebhabern vorbehalten. «Die Dubliner sind extrem standesdünkelig», sagt Schaltegger. So hätten Süddubliner dem Schweizer Ehepaar gesagt, dass man nicht in den nördlichen Teil gehe. Getan haben es die Eglisauer trotzdem: «Es ist nicht halb so wild im Norden, wie die Dubliner aus dem Süden es beschrieben hatten.»

«Viele nahmen Platz, schauten sich die Menukarte an und verliessen das Restaurant wieder. Den Grund haben wir erst später erfahren.»Myriam Schaltegger Brandt

Neben Fondue nahmen die Brandts auch andere Speisen ins Menu auf: zum Beispiel Brunch nach Schweizer Art. «Wir sind anfangs ein bisschen naiv an die Sache herangegangen», gibt Schaltegger zu. Sie boten Brunch nach Schweizer Manier an – mit Birchermüesli, Lachs und Salaten. Doch nicht zur Freude der Kundschaft: «Viele nahmen Platz, schauten sich die Menukarte an und verliessen das Restaurant wieder», erinnert sich die 54-Jährige. Auf Nachfrage bei einem Gast wurde der Grund klar: «Ihr bietet kein an», stellte dieser fest. Nachdem sie das typische Katerfrühstück mit Wurst, Speck, Eiern, Bohnen und Pudding ins Menu aufgenommen hatten, waren denn auch die Iren zufrieden. «Unterdessen essen sie zwar auch unseren Schweizer Brunch, sie wollen aber dennoch ihr Traditionsfrühstück auf der Karte sehen.»

Daneben zeigten die Gäste dem Cordon bleu mit Kalbfleisch ohne offensichtlichen Grund die kalte Schulter. Ein Kunde klärte sie auf: «Die Iren essen kein Kalbfleisch, weil es für sie das Töten von Babys ist.» Sie lehnten es aber nicht ab, weil sie Kälber niedlich fänden, sondern, weil ihnen durch das frühe Schlachten der Tiere ein gutes Stück Rindfleisch entgehen würde. «Es geht ihnen um den Nutzeffekt.» Sobald das Kalbfleisch im Cordon bleu durch Poulet ersetzt wurde, fand das Gericht seinen Weg zu den Gästen.

Der Koch und das Rugby

Im «edelwise» findet sich oft internationale Kundschaft ein. Franzosen zum Beispiel geniessen hier im Winter ihr Fondue. Aber auch viele Brasilianer, die in Dublin leben, essen die Käsespezialität gerne – und dies das ganze Jahr über. Bei den Iren braucht es zuweilen noch Überzeugungsarbeit: «Die Iren sind Karnivoren», stellt Schaltegger fest. Aber auch unter ihnen gebe es Fondueliebhaber.

Wie Fondue gegessen wird, weiss aber nicht jeder Gast. So schildert Schaltegger: «Manche tauchen das Brot in den Caquelon und warten, bis es durch ist. Andere wiederum leeren den Käse auf ihren Teller.» Nicht nur mit Gästen machte das Ehepaar bisher interessante Erfahrungen, sondern auch mit den Angestellten: Ein portugiesischer Koch weigerte sich partout, die vorgesehene Salatsauce zuzubereiten. Stattdessen servierte er den Gästen seine eigene Variante. Nachdem die Brandts mehrmals darauf hingewiesen hatten, reichte es dem Koch: Er kündigte aus heiterem Himmel mitten im Mittagsservice und verliess das Restaurant sofort.

Ein anderer Koch wiederum war Muslim, weshalb er sich weigerte, das alkoholhaltige Fondue zu probieren. Das Fleisch ass er ebenfalls nicht, weil es nicht halal war. Auch er entschloss sich eines Tages, den Job zu kündigen und weigerte sich, am nächsten Tag zu erscheinen. «Wir mussten das Restaurant für drei Tage schliessen, bis ich nach Dublin fliegen und den Küchendienst übernehmen konnte.» Ein dritter Koch, ein gebürtiger Ire, besuchte freitags regelmässig Rugbyspiele und rief samstags verkatert an, um sich vom Dienst abzumelden. «Wenn er überhaupt noch reden konnte», sagt Schaltegger.

Dublin und die Handwerker

Im Unterschied zu den Schweizern ist Schaltegger die häufige Unpünktlichkeit der Iren aufgefallen. Aber auch die teilweise fehlende Berufsbildung könne einem das Leben in Dublin schwer machen: «Handwerker geben vor, die gefragten Arbeiten zu beherrschen. Wenn man Pech hat, muss man aber einen zweiten oder gar dritten Handwerker kommen lassen, der die Fehler des ersten ausbügelt.»

Auch wenn in Irland nicht immer alles so reibungslos läuft wie in der Schweiz, fühlt sich Schaltegger wohl in Dublin: «Die Iren sind ein extrem freundliches, hilfsbereites und aufgeschlossenes Volk. In Dublin funktioniert das Multikulti-Leben einwandfrei.» Nach Dublin auswandern wollen die Brandts dennoch nicht – sie wollen ihren vier Kindern zwischen 20 und 25 Jahren, mit denen sie in einer WG an der Obergass in Eglisau leben, nah sein. (Zürcher Unterländer)