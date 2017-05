Ehepaar im Schlaf überrascht und ausgeraubt

Ein Ehepaar aus Wangen-Brüttisellen wurde in der Nacht auf Sonntag von Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Ein Einbrecher war in ihr Einfamilienhaus eingedrungen und suchte in verschiedenen Zimmern nach Beute.

Als das Paar den Einbrecher erblickte, wurde es von dem unbekannten Mann bedroht und in Schach gehalten. Mit Wertsachen im Wert von mehreren hundert Franken machte sich der Unbekannte schliesslich von dannen.

Die Opfer konnten anschliessend selbständig Hilfe anfordern. Die Frau erlitt einen Schock und wurde mit einem aufgebotenen Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gebracht.

(mcp)