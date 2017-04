Ein Hörspielabend ganz wie zu Gotthelfs Zeiten

Ein altes Radio im gemütlichen Stübli des Landgasthofs Sternen brachte Ursula Fehr auf die Idee, genau in dieser Lokalität einen besonderen Anlass durchzuführen. «Mein Mann Hans sagte bei einem Besuch spontan, man sollte hier ein Hörspiel geniessen können», erzählt die Gemeindepräsidentin von Eglisau. Ursula Fehr griff die anfangs Jahr entstandene Idee auf und setzte sie nach Absprachen mit dem Sternenwirt Michel Pasche sowie intensiven Recherchen beim Radio- und Hörspielarchiv um. Mit Martin Hermann, Gemeindeschreiber von Eglisau, und Radiomoderator Marc Jäggi konnte sie zwei weitere Gastgeber an Bord holen. «Jäggi wird die Geschichte bezüglich Gegend und Zeit einleiten. Und unser Gemeindeschreiber ist ein grosser Fan von Hörspielen, das hat mich in dieser Idee bestärkt.»

Im einstündigen Hörspiel «Geltstag» von Jeremias Gotthelf, welches am Donnerstagabend in zwei Sequenzen von je 30 Minuten dargeboten wird, geht es um ein Wirtshaus, um Brautschau und um Geschichten rund um die Verwandtschaft. «Es ist nicht das bekannteste, aber das aktuellste Stück von Gotthelf», betont Ursula Fehr und zieht Parallelen zu aktuellen Themen wie der Führung von Kleinunternehmen und der Schnöderei in der Verwandtschaft. Der Anlass solle eine Art Stubete sein – ein Auftakt, um Leute vermehrt zusammenzuführen und erzählen zu lassen.

Idee passtzum Sternen-Konzept

Für Gastgeber Michel Pasche passt die Idee des Hörspielabends genau zu seinem Gesamtkonzept. «Wir müssen uns nicht verbiegen für diesen Event», betont er, denn in seinem Lokal erinnere vieles an alte Zeiten – von der gemütlichen Ofenbank über die Sitzkissen bis hin zur Speisekarte, welche auf einem Holzbrett präsentiert wird.

Auf die Gäste wartet ein kurzweiliger Abend. Im Wirtshausgarten wird ein Apéro mit Gottfried-Keller-Weisswein und einer Vorspeisenplatte serviert, bevor Moderator Marc Jäggi erzählen wird, wie es zur Idee des Hörspielabends gekommen ist. Im gemütlichen Stübli kommen die Gäste anschliessend in den Genuss des ersten Teils des Hörspiels. Weiter geht es mit einem währschaften Znacht. «Wir werden kurzfristig entscheiden, was die Küche hergibt», sagt Pasche. Serviert wird auf jeden Fall mit Schüsseln und Platten auf den Tischen, ganz wie in früheren Zeiten. «Vielleicht verzichten wir auf Messer. Jeder Schweizer hat ja sein Sackmesser dabei», scherzt der Sternenwirt.

Für Ursula Fehr ist es wichtig, dass die Gäste miteinander ins Gespräch kommen. Nach dem zweiten Teil des Hörspiels, welcher wiederum 30 Minuten dauert, folgt ein Dessert mit Kaffee. «Wer Lust und Zeit hat, ist anschliessend zu einer gemütlichen Plauder- und Erzählstunde eingeladen.»

Ideen zu einer Fortführung dieses Anlasses hat Eglisaus Gemeindepräsidentin noch viele. «Eine Prise Gastgeberin, eine Prise Erzählerin», umschreibt sie sich selber und dabei verrät gleich noch etwas: «Das Wirten hat mich immer gereizt. Ich hätte in frühen Jahren eigentlich gern einen Wirt oder Hotelier angelacht.»



Hörspielabend: Anmeldungen zum Hörspielabend im Landgasthof Sternen Nussbaumen am Donnerstag, 20. April, mit Beginn um 19 Uhr unter ursulafehr@bluewin.ch oder unter Telefon 044 867 34 76. Im Preis von 70 Franken ist alles inbegriffen. Weitere Informationen unter www.hoerspielabend.ch. (Zürcher Unterländer)