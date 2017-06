Ein Klotener stach alle aus

Drei andere Johanns waren besonders wichtig für denjenigen aus Kloten: Johann Wolfgang von Goethe war sein Freund, Johann Caspar Lavater sein Entdecker und Mentor und Johann Rudolf Schellenberg sein erster wichtiger Ausbildner. Er selber hiess Johann Heinrich Lips, geboren am 29. April 1758 im ländlichen Kloten, in einem Haus direkt neben der örtlichen Gerbe, wo heute die Schaffhauserstrasse verläuft.

Gestorben ist Lips als wohl renommiertester Klotener seiner Zeit – vor 200 Jahren – am 5. Mai 1817 als angesehener Zeichner, Kupferstecher und Radierer in Zürich. Dazwischen liegen 59 Jahre, die den Unterländer zu einem der Besten seines Fachs in ganz Europa machten.

Goethe bot Lips Professur an

Seine Kunst öffnete ihm unter anderem die Türen zum Vatikan und machte ihn zu einem der begehrtesten Männer in der vornehmen Gesellschaft von Weimar. Dort war er freundschaftlich verbunden mit dem deutschen Dichter Goethe, der Lips sogar eine Professur an der örtlichen Zeichenakademie anbot, die der Klotener annahm. Um 1801 galt der Schweizer Zeichner, Kupferstecher und Radierer als führende Kraft in Europa.

Am Sonntag öffnet das Ortsmuseum Kloten nun seine Tore für eine Ausstellung über das Schaffen von Lips. Aus Anlass seines 200. Todestages wird der einheimische Künstler in seiner Geburtsstadt so gewürdigt. Bereits im Vorfeld dieser Ausstellung hatte Eugen Klöti Ende Mai im Stadthaus einen Vortrag über Johann Heinrich Lips gehalten. Auf der Internetseite der Stadt Kloten ist kürzlich eine Serie über den Künstler Lips erschienen.

Kaiser und Könige porträtiert

Lips war schon als 14-jähriger Bub durch sein künstlerisches Talent aufgefallen. Sein Lehrer hatte ihn entdeckt, als er ein Selbstbildnis derart naturgetreu zeichnete, dass er damit sogar den einflussreichen Pfarrer und Schriftsteller aus Zürich, Johann Caspar Lavater, beeindruckte. Er setzte sich für den Klotener ein und brachte ihn zum Winterthurer Landschaftsmaler und Kupferstecher Rudolf Schellenberg, der den Jungen vom Land in die verschiedenen Techniken des grafischen Kunsthandwerks einwies.

Auch Lavater sorgte sich weiterhin um die Ausbildung Lips’, der mitunter zum Üben Gesichter von Irren im Spital malen musste, wie es heisst. Ebenfalls zum Lernen wurde er zu einem weiteren Johann, nämlich Johann Caspar Füssli geschickt, wo er unter Aufsicht dessen Kunstsammlung abzeichnete.

Um als Kupferstecher zu bestehen, musste man zunächst vor allem zeichnen und mit Bleistift und Tusche umgehen können. Erst als Lips dies bewiesen hatte, wurde er auch mit der Radier­nadel ausgestattet, um in einem nächsten Schritt Bilder zu radieren. Das bedeutet, dass ganze Zeichnungen in Spiegelschriftmanier auf Kupferplatten übertragen wurden. Das passierte, indem sie aus einer dünnen Schutzschicht, die über dem Metall lag, herausgekratzt wurden. So konnten danach die Kupferplatten im Tiefdruckverfahren für dieMassenanfertigung von Druckerzeugnissen verwendet werden. Mitunter galten die Kupferstecher auch als gute Kopierer ihrer Zeit, was den einen oder anderen auch zum Fälschen der aufkommenden Banknoten verführte.

Als 16-Jähriger durfte Lips seinen grossen Namensvetter Johann Wolfgang von Goethe erstmals porträtieren. Zahlreiche Promis kamen hinzu. Der junge Schweizer reiste mehrmals quer durch Europa und fertigte Bilder und Stiche von Adeligen bis hin zu den Kaisern und Königen aus Frankreich und England an.

Er kehrte zunächst nach Kloten zurück, bevor er sich nach erneuten Reisen 1796 in Zürich niederliess. Dort arbeitete er trotz Kriegswirren und der Besetzung der Stadt durch Napoleon weiter und pflegte weiterhin seine Kontakte in ganz Europa. Bis zu seinem Tod schuf der Klotener Künstler mehr als 1460 Radierungen und Stiche.

Lips-Ausstellung:Sonntag, 4. Juni, 14–17 Uhr im Büecheler-Hus, Dorfstrasse 47, in Kloten. Ausstellung zum 200. Todestag des europaweit bekannten Klotener Kupferstechers Johann Heinrich Lips. (Zürcher Unterländer)