Ein ganzes Quartier liegt öffentlich auf

Die Wohnsiedlung Tüfwis/Spichergasse, südöstlich des Winkler Dorfzentrums, besteht aus Mehrfamilienhäusern, welche die Pensionskasse der Swissair zu Beginn der 70er-Jahre errichtet hat. Die Immobilien-Anlagestiftung Turidomus als Eigentümerin ist derzeit dabei, das Gebiet (Gesamtfläche des Perimeters: 19 000 Quadratmeter) mit Neubauten und Sanierungen rundum zu erneuern. Der private Gestaltungsplan zu diesem Vorhaben liegt seit vergangenem Freitag bei der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Während 60 Tagen hat jedermann die Möglichkeit, schriftlich Einwendungen anzubringen. Zwischen September 2015 und Juli 2016 hatte Turidomus einen Projektwettbewerb durchgeführt. Das Siegerprojekt stammt aus der Feder der Zürcher Architektin Zita Cotti und trägt den griechischen Namen «Ouroboros», was zu Deutsch etwa «Schwanzbeisser» heisst. Dieses bildete, nach einer Überarbeitung, die Grundlage für den nun vorgelegten Gestaltungsplan.

Mehr Wohnungen und zahlbare Mieten

Die Umgestaltung beinhaltet eine Verdichtung nach innen; die Zahl von heute 80 Wohnungen soll auf 160 verdoppelt werden; entsprechende Sonderbauvorschriften erweitern dafür den baulichen Spielraum; die Gemeindeversammlung hatte im September 2015 der entsprechenden Teilrevision der Bau- und Zonenordnung stattgegeben. Gleichzeitig soll durch eine Reduktion der durchschnittlichen Wohnfläche pro Wohnung erreicht werden, dass die Mieten im Quartier für die Mittelschicht bezahlbar bleiben. «Keine Luxuswohnungen», so steht es in den Leitgedanken zur Entwicklung des Quartiers. Dieses Ziel verfolgt man unter anderem damit, dass man den markanten Zeilenbau an der Adresse Tüfwisstrasse 11 bis 17 lediglich saniert anstatt ihn durch einen Neubau zu ersetzen. Auch die Ausstattung der Wohnungen sei auf ein Mietzinsniveau «im mittleren Preissegment ausgerichtet», heisst es im Bericht zum Gestaltungsplan.

Durchmischung verschiedener Haushalte

Das Gesamtprojekt enthält daneben vier neue Wohnhäuser sowie am Südende des Perimeters den Neubau eines Doppelkindergartens. Die Spichergasse teilt das Quartier in einen grösseren westlichen und einen östlichen Teil. Von den 160 geplanten Mietwohnungen sind 44 % 3,5-Zimmer-Wohnungen, 32 % haben 4,5 Zimmer, 21 % 2,5 Zimmer und 3 % 5,5 Zimmer. Turidomus habe eine «gute Durchmischung verschiedener Haushalte» zum Ziel, heisst es weiter. Dazu beitragen soll auch die Tatsache, dass die Gemeinde Winkel Flächen für eine Kindertagesstätte und für den Betrieb von Pflegewohngruppen mieten wird.

Die Unterlagenzum privaten Gestaltungsplan Tüfwis (Vorschriften, Situationsplan, Bericht und Höhenlinienplan sind über die Webseite www.winkel.ch öffentlich einsehbar. ()