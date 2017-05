Ein neues Spital für die Ärmsten

«Es war wie ein Blitz», sagt Caroline Schulzke (38) aus Embrach über die grosse Wende in ihrer Spendensammlung. «Wir waren 50 und 100 Franken-Spenden gewohnt.» Letztes Jahr kam dann der überraschende Betrag einer Privatperson in der Höhe von 150 000 Franken. Was bedeutet, dass das geplante Spital für die Ärmsten in Kameruns Stadt Akonolinga viel schneller entstehen kann, als geplant. «Ich war letzten Dezember dort, um den ersten Stein für den Bau zu legen.» Doch bis das Spital einsatzbereit ist, brauche es noch mehr Geld.

Provisorium und Korruption

Das Engagement der gelernten Pflegeassistentin ist mit ihrer Herkunft verbunden. Schulzke wuchs in Akonolinga auf, lebte eine Zeit auch als Strassenkind, bevor sie mit 14 von einem Schweizer Paar adoptiert wurde. Als Erwachsene kehrte sie auf der Suche nach ihren Wurzeln in ihre heimatstadt zurück und beschloss, Menschen mit weniger Glück zu helfen.

Sie gründete «AkonolingaMed – Verein Ärztliche Hilfe für Kamerun» mit Sitz in Embrach, mit sieben Mitgliedern in der Schweiz, nahm Kredite auf, kaufte Land, finanzierte Medikamente und so entstand 2010 ein Provisorium mit zweieinhalb Zimmern, das dem 10-köpfigen medizinischen Personal vor Ort als Behandlungsort dient. Das Centre de Santé führt Impfungen durch, Wundbehandlung und Geburtshilfe, kann aber wegen der Platzmangel für medizinische Geräte keine Operationen durchführen.

Beim Neubau gibt es immer wieder Probleme mit den korrupten Behörden: «Sie sehen, dass wir aus Europa sind und denken, wir seien eine Goldgrube.» Kamerun sei eines der korruptesten Länder der Welt. «Sie finden immer wieder Wege, um uns zu taxieren.» Deshalb gründete sie vor Ort die kamerunischen Tochterverein Prosaco, um die Besteuerung niedriger zu halten.

Teufelskreis Aids

Neben den unzähligen Problemen sind es aber die abertausenden Menschen, denen schon geholfen wurde, die Schulzke motivieren. Doch die Lage der armen Bevölkerung ist prekär. Typhus, Malaria sind allgegenwärtig, sowie Aids. «Von der Regierung haben wir die Erlaubnis bekommen, bei jedem Patienten eine Blutuntersuchung auf das HIV-Virus zu machen. Die Resultate den Menschen mitteilen dürfen wir aber nur, wenn diese es ausdrücklich wollen.» Und die wenigsten wollen die Wahrheit wissen, um nicht stigmatisiert zu werden. «Vier von fünf sind infiziert», sagt Schulzke. «Und es ist schrecklich, bei einer Geburt dabei zu sein und zu wissen, dass das Kind sich ohne Kaiserschnitt auch anstecken wird und nichts sagen zu dürfen.» Auch die Behandlungsbedingungen sind katastrophal. «Wir haben zum Beispiel keinen Sauger, nur Kompressen, und es kommt vor, dass das Blut in alle Richtungen spritzt.»

Trotz nötiger Vorkehrungen und Schutz käme es vor, dass das Personal Blut abbekomme. «Man kann dann nur beten.» Und nach jeder Reise einen Gesundheitscheck machen. «Aber das Personal hat keine Berührungsängste. Die Menschen, die zu uns kommen, sollen Geborgenheit erfahren. Zuerst behandeln wir sie. Erst danach sehen wir, ob sie etwas bezahlen können.»

Mehr Behandlungen möglich

In der neuen Klinik mit 30 Betten soll ein OP-, ein Geburts- und ein Untersuchungssaal entstehen, zudem ein Labor, ein grosses Zimmer für die Pädiatrie, eine Apotheke sowie ein Untersuchungszentrum für die Immunität von Aids. «Wir sammeln momentan auch Geld für den CD4, ein Gerät für die Immunitätsmessung der Zellen.» Bisher mussten alle Blutproben ins weit entfernte Hauptspital geschickt werden. Zudem steht Schulzke wegen Materialspenden mit dutzenden Spitälern in Kontakt: «Wir brauchen noch 24 Patienten- und Geburtsbetten.»

Von den Geräten fehlen ein Ultraschall-, Hämatologie- und chemisches Analysegerät, ein Sterilisator sowie verschiedene Labor-Geräte. Zudem hofft Schulzke, dass sie für die geplante Eröffnung in Dezember Unterstützung für ein paar Tage mitnehmen kann. «Wenn Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen mitkommen können, um unser Personal ein paar Tage oder Wochen weiterzubilden, wäre es fantastisch.» (Zürichsee-Zeitung)