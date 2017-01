Ein poetischer Zauberkomiker

Bei der Erwähnung des Namens Marc Haller dürfte meist ein verlegenes Schulterzucken die ein­zige Reaktion sein. Ist jedoch die ­Rede von Erwin aus der Schweiz, tönt das Echo ganz anders. Aber Erwin aus der Schweiz und Marc Haller sind ein und dieselbe ­Person. Die Kunstfigur Erwin ist ein biederer Schweizer, etwas verklemmt und unsicher, etwas schräg, aber äusserst liebenswert.Am vergangenen Wochenende gastierte Erwin auf Einladung des Kulturtreffs Dietlikon zweimal im Kino und Kleintheater im Alexander-Bertea-Dorftreff. Beide Vorstellungen – es waren Vorpremieren des Programms «Erwin aus der Schweiz – Reloaded» – wären wohl auch ausverkauft gewesen, wenn im Theater mehr als nur gerade 40 Plätze zur Verfügung gestanden hätten.

Comedy mit Zauberei

Seit drei Jahren ist Marc Haller mit dem Programm «Erwin aus der Schweiz» im ganzen deutschsprachigen Raum mit grossem Erfolg unterwegs. Seine Bekanntheit verdankt er der Teilnahme an der ORF-Castingshow «Die Grosse Comedy Chance 2012» und seinem Erfolg bei «Die grössten Schweizer Talente 2015».

Für die Tournee 2017 hat er einen Drittel des Programms ersetzt. Haller vermischt Co­medy und Zauberei derart gekonnt miteinander, dass alles wie aus einem Guss wirkt. Erwin beziehungs­weise Haller erwies sich im Verlaufe der Performance als poetischer Come­dian, der mit seinen Betrachtungen die Zuschauer zum Nachdenken anregte. Dabei kam der Humor jedoch nie zu kurz. Wortspielereien wechselten ab mit Anspielungen auf Aktuelles, Tiefsinniges folgte auf Unsinniges.

Manchmal brauchte das Publikum einen Moment, um Erwins Gedanken folgen zu können, zum Beispiel, wenn er sein Bedauern mit den Zöllnern äusserte, die ­täglich an ihre Grenzen kommen. Auch seine Zaubereien verblüfften. Wie er es fertigbrachte, über das Leben sinnierend einem ­Puzzle­ laufend neue Teile beizu­fügen, dieses am Schluss noch ­immer in denselben Rahmen passte wie am Anfang, blieb wohl für alle Zuschauer ein Rätsel. Auch ist gegen sein Zahlenspiel mit dem Geburtsjahr eines Zuschauers jedes Sudoku kinderleicht zu lösen. Wie konnte es sein, dass 16 Zahlen in einem ­Raster, ob vertikal, horizontal oder diagonal, immer dieselbe Summe ergaben?

«Zu wenig Mut»

Die Frage, wie viel Marc Haller denn in Erwin stecke, beant­wortet er wie folgt: «Ich will mit der Zauberei Geschichten erzählen. Erwin gibt mir die Möglichkeit, mich zu verstecken. So blöd es tönt, ich habe zu wenig Mut, um als Marc Haller auf der Bühne zu stehen.» Seine Figur stapele im Grunde genommen tief im Gegensatz zu anderen Zauberern, die ihre Überlegenheit ausspielten. «Somit unterschätzt man Erwin und traut ihm eigentlich nur wenig zu. Mit Erwin versuche ich also, das Publikum hintenherum zu packen und zu überraschen.»

Die Teilnahme an den Castingshows habe eine Welle ausgelöst, die ihm in den vergangenen Jahren viele Türen geöffnet habe. Nun flaue sie langsam ab, weshalb er sein Programm umge­staltet habe. Nach dieser Vor­premiere werde er noch daran schrau­ben müssen. Für 2018 plant er dann ein zur Gänze ­neues Programm. (Zürcher Unterländer)