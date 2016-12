«Ein wahnsinnig schneller Plan B»

1600 Bülacher Sportler aus 14 lokalen Vereinen werden in der brandneuen Sporthalle Hirslen ab Januar trainieren und Wettkämpfe durchführen können. So zumindest hatte Bülachs Sportminister Jürg Hintermeister die Zahl der Hallennutzer 2014 veranschlagt. Und nebst den Vereinen wird die neue Dreifachturnhalle auch von Klassen der Berufsschule Bülach genutzt. Der Bau erweitert die Infrastruktur der ganzen Sportanlage Hirslen auf insgesamt 17 Sportarten.

Noch riecht es in der Sporthalle Hirslen «nach neu». Wenn ab dem 2. Januar die Sportvereine und Berufsschüler aus der Stadt und Umgebung das Training aufnehmen, werden sich wohl bald andere Düfte einstellen.

Gestern haben Vertreter aus der Bülacher Stadtpolitik, Gemeinderäte aus allen vier Nachbargemeinden sowie Exponenten der Bauherrschaft und aus dem Vereinsleben den offiziellen Einweihungsakt begangen.In einer kurzen Ansprache wandte sich Regierungsratspräsident Mario Fehr an die Gäste: «Bülach ist eine Sportstadt par excellence – und der Kanton Zürich braucht solche Sportstädte», sagte er, «denn der Sport passiert unten, bei den Gemeinden.» Er habe bisher noch kein politisches Feld angetroffen, bei dem es sich mehr gelohnt hätte, Geld zu investieren, als beim Sport.

Tatsächlich hat sich der Kanton mit 1,6 Millionen Franken aus dem Sportfonds am Bau der Hirslen-Halle beteiligt. Das Bülacher Stimmvolk hatte im September 2014 insgesamt 16,5 Millionen Franken für den Bau gesprochen. «Und dieser Kredit wird reichen», versicherte Hintermeister gestern. «Am Schluss bleibt uns noch Geld für einen Kronleuchter und ein gutes Nachtessen übrig.» Die Exekutiven der Nachbargemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel hatten zwar eine direkte Beteiligung an den Baukosten abgelehnt, erhöhten aber den Betriebsbeitrag an die Bülacher Sportinfrastruktur von 10 auf 25 Franken pro Einwohner.

Gebaut im Schnellverfahren

«Das erste Stichwort, das mir in den Sinn kommt, ist ‹endlich›!», befand Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli. Die Stadt warte seit über 15 Jahren auf den Platz für Hallensport. «Es war ein langer Weg mit der einen oder anderen Sackgasse und einem wahnsinnig schnellen Plan B.» Mit dem Begriff der Sackgasse bezog sich Eberli auf einen Bundesgerichtsentscheid, der 2012 die einstigen Bülacher Pläne eines Sportparks Erachfeld zunichtegemacht hatte. Die Hirslen-Halle war als eigentlicher «Plan B», sprich: als Reaktion des Bülacher Stadtrats auf das Verdikt aus Lausanne, in die politische Pipeline geschickt worden. Antrag und Weisung ans Parlament erfolgten im Juli 2013, im September 2014 sprach das Volk den Kredit und Ende August 2015 erfolgte der Spatenstich. Auf die Einhaltung dieses ambitiösen Zeitplans ist Jürg Hintermeister besonders stolz. Dem Bülacher Sportminister, der nach eigenen Angaben 2018 nicht mehr zur Wiederwahl antritt, wird die Realisierung der Hirslen-Sporthalle wohl zum grössten politischen Erfolg gereichen, den er auch gegen Kritiker und politische Gegner zu erringen hatte. Seinerseits dankte Hintermeister besonders der Leiterin des Bülacher Sportamts, Sandra Strasser, für ihr Engagement.

Vom gestrigen Anlass wurde gelegentlich als von einer «Cüp­li»-Einweihung gesprochen; dies mit Blick auf ein Eröffnungsfest für die ganze Bevölkerung, das für den Samstag, 4. Februar, vorgesehen ist. Der Sportbetrieb wird indes schon am 2. Januar aufgenommen. (Zürcher Unterländer)