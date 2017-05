Einbruch in Privatbrauerei

Tanja Rösti, Geschäftsführerin der Glattfelder Privatbrauerei GmbH, ist am Samstagmorgen noch völlig aufgeregt von den Ereignissen der vergangenen Nacht. «Die Täter sind in der Nacht durchs Kippfenster, welches durch ein Fliegengitter geschützt war, eingebrochen.» Entwendet worden seien 22 Bierflaschen sowie vier Packungen Süssgetränke. Ansonsten sei nur ein minimaler Sachschaden entstanden. «Geflüchtet sind die Täter anschliessend durch die Türe, welche sich von innen öffnen liess.» Die herbeigerufene Kantonspolizei war für die Spurensicherung vor Ort. Für Tanja und Adrian Rösti ist der Vorfall ein Schock. Auch Einwohner von Glattfelden beklagen sich seit längerem, dass nächtliche Randalierer im Teenageralter das Dorf unsicher machen und die Einwohnerschaft in Angst und Schrecken versetzen.

Stadtpolizei auf Patrouille

Der Gemeinderat wurde Mitte April per Mail und Videoaufzeichnung, welche der Redaktion vorliegen, darüber informiert, dass die Zustände im Dorfkern unzumutbar seien. Beklagt werden nächtlicher Lärm und Unfug durch jugendliche Unruhestifter. Der Gemeinderat ist sich der schwierigen Situation bewusst. So lautete Thomas Steiners Antwort dahingehend, dass der Gemeinderat seit längerem daran sei, zusammen mit der Stadtpolizei Bülach sowie dem Jugendbeauftragten die Situation in den Griff zu bekommen. «Die Stadtpolizei ist jede Nacht auf Patrouille im Dorf.» Ohne die Mitwirkung der Eltern sei es schwierig, die Jugendlichen im Griff zu haben. «Aber viel mehr, als allnächtliche Polizeipatrouillen und die Arbeit eines Jugendbeauftragten können wir im Moment kaum machen.» Für Tanja und Adrian Rösti ist dies definitiv nicht genug. «Dieser Einbruch hinterlässt bei uns ein mulmiges Gefühl. Wachsen unsere Kinder in diesem Dorf wirklich noch ungefährlich auf?»

(zuonline.ch)