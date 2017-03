Eine offizielle «Sächsilüüte»-Wiese im Dorf

Es war ein kleines Geschäft für den Gemeinderat, und dennoch steckt eine gewisse Brisanz darin. Die Grünfläche zwischen Gleisweg und Kiesparkplatz, unweit des Kreisels, heisst neuerdings «Sächsilüüte»-Wiese. Dies ist nun keine Bieridee, sondern offizieller Wille der Bassersdorfer Behörden. Ein offizieller Beschluss des Gemeinderates ist auf der Gemeinde-Website auf­geschaltet.

Dieses Mal halten die Politiker an einer bereits sym­bolisch vollzogenen Enthüllung eines entsprechenden Namensschildes fest. Am Sechseläutenmontag im letzten Jahr hattedie Gemeindepräsidentin Doris Meier nämlich in Anwesenheit des Alt-Regierungsrates Hans Hollenstein bereits eine blaue Tafel mit der weissen Aufschrift Sächsilüüte-Wiese enthüllt.

Dass die Umbenennung der ­betreffenden Parzelle mit der Katasternummer 5847 damit allerdings längst nicht offizieller Natur war, spielte da noch keine Rolle. Es war eine witzige Aktion im Umfeld eines ulkigen Anlasses, der ebenso frech wie auch typisch für die lebendige Bassersdorfer Dorfkultur steht.

Kein «Fasnachtswägli»

Bis heute habe die Wiese hinter dem alten Schulhaus am Kreisel keinen offiziellen Namen, heisst es in der Begründung des Gemeinderatsentscheides. Jetzt wurde aber gar der Geometerder Gemeinde beigezogen. Ursprünglich sei als Flurbezeichnung «Unterdorf» auf der betroffenen Grünfläche vermerkt gewesen. Dieser Name stamme von der früheren Flurbezeichnung, was jedoch nur eine übergeordnete Bezeichnung sei.

In der Erwägung des Gemeinderates erwähnt dieser das dorfeigene Sechseläuten, welches nun seit 2004 erfolgreich durchgeführt werde und sich etabliert hat. Deshalb wolle der Gemeinderat diesem Anlass und dem Festrayon mit der offiziellen Benennung Sächsilüüte-Wiese eine würdige Ortsbezeichnung geben.

So konsequent war der Gemeinderat zuletzt nicht immer. Unmittelbar vor der legendären Dorffasnacht wurde ein ebenfalls symbolisch angebrachtes, blaues Schild «Fasnachtswägli» im Dorfzentrum wieder abmontiert. Ein Bürger hatte die inoffizielle Umbenennung kritisiert.