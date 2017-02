Einen speziellen Blues zum Jazzclub-Jubiläum

Bereits zum vierten Mal war das Memorial Swing Quartet im Bülacher Jazzclub zu Gast. Die vier Musiker, Jean Loup Mueller (Piano), Jean-Yves Petiot (Bass), Raymond Graisier (Vibes, Wash­board, Drums) und Romano Cavicchiolo (Drums, Vocal) gehören in der Romandie zu den besten und bekanntesten Jazzmusikern. Das diesjährige Konzert war eine Hommage an zwei verstorbene Jazzfreunde Cavicchiolos, Alain Du Bois und Henri Chaix, mit denen er oft im Bülacher Jazzclub aufgetreten war.

Für Cavicchiolo, die treibende Kraft des Memorial Swing Quartet, sei es immer ein spezielles «Plaisir», in Bülach auftreten zu können. «Wir kennen den Rösti­graben nicht, wie andere Künstler», meinte er schmunzelnd. «Das Publikum hier reagiert wunderbar, es spürt die Musik, und das ist für uns Künstler ein grosser Moment.» Diese besonders freundschaftliche Atmosphäre hatte man im Saal schon von Beginn an gespürt, als die Band zum «C Jam Blues» von Duke Ellington ansetzte.

Virtuosen mit viel Herz

Romano Cavicchiolo, der mit viel Humor durch den Abend führte, betonte, dass es in der Musik nicht nur darum gehe, ein Instrument perfekt zu beherrschen. «Von der Virtuosität allein lebt die Musik nicht, es braucht das Herz dazu.» Und dies bekam das Publikum mit jedem Stück zu spüren, wie bei «On the SunnySide of the Street» oder «My Blue Heaven». Als besonderer Virtuose entpuppte sich Raymond Graisier, der beim Stück «Rosetta» nicht nur das Vibrafon zum Glühen brachte, sondern auch alles aus dem Waschbrett herausholte mit den fingerhutbestückten Fingern. Sein begnadeter Einsatz als Unterhaltungskünstler sorgte beim Publikum zudem für viele herzhafte Lacher und tosenden Applaus.

Ein neuer «Flaschen»-Blues

Die Überraschung des Abends und eine Premiere war die Darbietung eines von Cavicchiolo komponierten Blues. Diesen hatte er eigens zum 50-Jahr-Jubi­läum des Jazzclubs Bülach geschrieben und übergab die Partitur und auch die Urheberrechte jenes neuen «Bülach Bottle Blues» –also eines Flaschen-Blues – an Jazzclub-Vertreter Paul Tantanini.

Das Publikum swingte und klatschte indes bei Stücken wie «Stompin’ at the Savoy» kräftig mit oder lauschte dem Song «The Nearness of You», das Cavicchiolo trotz oder gerade wegen seiner Heiserkeit wunderbar gefühlvoll darbot.

Mit zwei Zugaben heizte die Band der Stimmung im Saal nochmals richtig ein. Drei Damen, die bereits zum vierten Mal dabei waren und eigens aus Winterthur nach Bülach kamen, zeigten sich beeindruckt. Eva Kuster-Herzog fand die Band super und ihre Kollegin doppelte nach: «Ein sackstarkes Konzert, uverschämt guet.»

Ein weiterer Besucher, der zum ersten Mal da war, geriet ins Schwärmen: «Sie spielen mitreissend und humorvoll. Aber auch feinfühlig. Man merkt, sie bringen sehr viel Persönliches ein und spielen mit Herz.»

Zum Abschluss bat Paul Tantanini Romano Cavicchiolo auf die Bühne, legte seinem Freund den Arm um die Schulter und wünschte sich: «Spiel für uns zum Abschied noch den ‹How Long-Blues›.» Dieser setzte sich ans Piano und legte los. (Zürcher Unterländer)