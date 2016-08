Embrach gibt sich ein Facelifting

Gleich zwei Abende hat der Embracher Gemeinderat für die ausserordentliche Gemeindeversammlung zur bevorstehenden Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) reserviert. Sollte es am 7. September zu ausufernden Diskussionen kommen, so würde die Versammlung am nächsten Abend fortgesetzt.Diskussionsstoff ist jedenfalls genügend vorhanden, so stammt die aktuelle BZO der Gemeinde Embrach aus dem Jahr 1993. Entsprechend zahlreich sind die Änderungen, welche der Gemeinderat vorschlägt. Eine der einschneidendsten Massnahmen ist das Erlauben von Flachdächern und das Aufheben der Geschosszahlen in der Wohnzone. Dagegen sind laut Bauvorsteherin Rebekka Bernhardsgrütter in der Vernehmlassung einige Einwendungen gemacht worden. Der Gemeinderat will aber an dem Vorschlag festhalten. «Das Ziel ist, dass es für Grundeigentümer und Investoren attraktiv ist, in Embrach zu bauen», erklärt Gemeindepräsident Erhard Büchi.

In der Kernzone bleiben Flachdächer mit der neuen BZO weiterhin verboten. Dafür soll es ­andere Erleichterungen geben. «Wir haben heute sehr detaillierte Vorschriften bezüglich Farb- und Materialwahl, Fenstern und Dachfenstern», sagt Büchi. Der Gemeinderat hat sich nun entschieden, die starren Bestimmungen betreffend Neubauten zu lockern und in Zukunft jeweils die Gesamtwirkung eines Projektes zu beurteilen. «Auch hier geht es darum, für die Eigentümer und Investoren die Möglichkeit zu schaffen, die Kernzone attraktiv zu gestalten», erklärt der Gemeindepräsident.

Der Embraportsoll vorerst bleiben

Neu einführen will die Exekutive eine Zentrumszone im Bereich des Bahnhofs. Ursprünglich hätte diese auch den gesamten Embraport umfassen sollen. Da dort allerdings für die nächsten siebzig Jahre noch Baurechtsverträge laufen, wird daraus nichts. «Der Embraport bleibt bestehen», sagt Büchi. Die Zentrumszone umfasst nun lediglich eine Baubrache neben dem Embraport und das Areal rund um den Bahnhof. Neue Grundmasse sollen dort eine erhöhte bauliche Dichte ermöglichen. Zudem besteht für den grössten Teil der Zentrumszone eine Gestaltungsplanpflicht.

Ebenfalls neu schaffen will der Gemeinderat zwei sogenannte Quartiererhaltungszonen. Die eine betrifft die architektonisch wertvolle Siedlung Wyler am Teich, die andere umfasst das Wohnquartier Im Feld, Kellersacker und Eichenweg, wo viel billiger Wohnraum besteht. «Es geht uns hier darum, dem Quartier Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten und Erneuerungen des Bestandes zu fördern», erklärt Bernhardsgrütter. So würde die Quartiererhaltungszone den Investoren und Grundbesitzern mehr bauliche Möglichkeiten eröffnen als die regulären Wohnzonen. «Mit der neuen Zonierung sorgt der Gemeinderat dafür, dass sich die betroffenen Quartiere moderat weiterentwickeln können und die wertvollen Freiflächen erhalten bleiben», sagt Bernhardsgrütter.

Während der Auflage der BZO sind laut der Bauvorsteherin aus der Bevölkerung elf Begehren mit insgesamt 40 Anträgen gestellt worden. Vier Begehren wurden vollumfänglich berücksichtigt, sechs weitere teilweise. Viele Einwände gab es gegen die Absicht des Gemeinderats, im Quartier Im Chüng / Sonnebarg Terrassenbauten zu erlauben. Die Exekutive hat diesen Änderungsvorschlag deshalb wieder verworfen.

Die neue Bau- und Zonenordnung ist Teil des Projekts Ortsplanung 2040, welches der Gemeinderat 2010 ins Leben rief. Die Exekutive wählte dabei einen partizipativen Ansatz und setzte eine sechzehnköpfige Arbeitsgruppe mit Behörden-, Parteien- und Bevölkerungsvertretern ein.

(Zürcher Unterländer)