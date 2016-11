Entenfüttern kann zur Verbreitung der Vogelgrippe führen

Der Verein Viva Eglisau hat imaktuellen Mitteilungsblatt derGemeinde unter dem Titel «Darf man Enten füttern?» einen Aufruf an die Bevölkerung gerichtet. So wollten viele Menschen den Tieren über die «harte» Jahreszeit hinweghelfen oder freuten sich einfach an den bettelnden Enten und Schwänen, heisst es darin. Jedoch kämen die Vögel in der kalten Jahreszeit auch ohne menschliche Hilfe zurecht und müssten nicht gefüttert werden, solange die Gewässer nicht zugefroren seien und keine kompakte Schneedecke liege. Der Verein stellt eine falsch verstandene Tierliebe fest, welche die Tiere in gesundheitliche Schwierigkeiten bringe.Die Zeilen hat Walter Forrer von der Rheingruppe von Viva Eglisau nach Konsultation der Vogelwarte Sempach verfasst. «Wir haben viele Wintergäste in Eglisau und sehen immer wieder Menschen, die sie füttern», sagt Forrer. Manchmal warfen diese gar ganze Brote oder gar Kuchen in den Rhein, wie er schon selber beobachtet habe. Da solche Resten aber gesundheitsschädlich für die Vögel sein können, hat Forrer im Aufruf aufgelistet, was gefüttert werden darf, wenn es denn sein muss (Salat, Gemüsereste oder auch an Land ausgestreutes Getreide), und was den Wasservögeln auf keinen Fall vorgesetzt werden darf (Süssigkeiten, Popcorn, Kuchen, gewürzte Essensreste, grosse Brotstücke und verschimmeltes Brot).

Ansteckungsgefahr steigt, wenn sich Gruppe bildet

Stefan Heller, Leiter des Birdlife-Naturzentrums Neeracherried, rät derzeit strikt davon ab, Wasservögel zu füttern. Grund dafür ist die Vogelgrippe, die im Umlauf ist – sie wurde zum Beispiel an Vögeln im Bodensee festgestellt. Heller erklärt den Zusammenhang so: Das Füttern ziehe eine Gruppe von Wasservögeln an. Solche Ansammlungen wiederum erhöhten die Gefahr von Ansteckungen durch Tiere, welche die Krankheit in sich trügen. «Weil sich die Krankheit schnell ausbreitet, ist es im Moment sinnvoller, Wasservögel nicht zu füttern», sagt der Biologe undOrnithologe. Ob auch schon im Rhein infizierte Vögel unterwegs sind, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Die Gefahr bestehe aber, die Tiere gelangten rasch vom einen ins andere Gewässer. Laut Heller lässt sich für den Laien nicht erkennen, ob ein Vogel infiziert ist.

Heller unterstreicht die Aussage von Viva Eglisau, wonach die Fütterung von Enten und anderen Wasservögeln unnötig ist. «Für Wasservögel ist in der Schweiz der Tisch gedeckt», sagt er. Die Seen seien sauberer als noch vor einigen Jahrzehnten. Wasserpflanzen und Muscheln sorgten für die nötige Energie­zufuhr im Winter. Aufgrund der vorhandenen Nahrung sei die Schweiz auch ein guter Ort für Wasservögel, die hier überwinterten. (Zürcher Unterländer)