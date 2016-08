Epilepsie-Begleithunde als lebenswichtige Frühwarner

Seit zwei Wochen gehört Labradorrüde Onyx zur Familie Peter aus Weiach. Der 15 Wochen alte Welpe ist kein gewöhnlicher Familienhund, sondern ein sogenannter EpiDog. Ein solcher Hund kann bei Menschen mit Epilepsie Veränderungen im Stoffwechsel oder im Verhalten wahrnehmen und frühzeitig einen Krampfanfall anzeigen.Eingesetzt wird Onyx beim ältesten Sohn der Familie Peter, Neal, sieben Jahre alt, der schwerer Epileptiker ist. «Je früher ein epileptischer Anfall erkannt wird, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, ihn mit einem Notfallmedikament durchbrechen zu können», erklärt Danja Peter.

Angst vor nächstem Anfall

Der Alltag der Familie, zu der Ehemann Mischa sowie die weiteren Kinder Dean (4) und Jill (2) gehören, wird von Neals Leiden stark geprägt . Die Angst vor dem nächsten Anfall ist allgegenwärtig. Schon mehrere Male musste Neal mit einem «Status Epilepticus», einem grossen Anfall, in die Intensivstation des Kinderspitals Zürich eingeliefert und dort intubiert werden.

Zusätzlich zur schweren Krankheit von Neal muss Familie Peter mit einem weiteren Schicksalsschlag fertig werden: Ihr Sohn Sean ist 2014 im Alter von vier Jahren an einem schweren epileptischen Anfall, der durch einen Hirntumor ausgelöst worden ist, gestorben. «Die Gefahr, bei einem Anfall zu sterben, besteht aber auch bei Neal», formuliert Danja Peter ihre schlimmste Befürchtung.

Neal hat vor allem «stille Anfälle» in der Nacht, die kaum bemerkt werden. Deshalb schläft Danja Peter seit vielen Jahren sehr schlecht, schaut vier bis fünf Mal pro Nacht nach ihrem Sohn.

Entlastung und Therapie

«Ich erhoffe mir von Onyx vor allem eine Entlastung für die Nacht», so Danja Peter, «denn ich bin langsam am Limit.» Und bereits hat der junge Labrador gezeigt, was in ihm steckt: Letzte Woche habe er sich eines Nachts vor Neals Bett gelegt und sei nicht mehr von seiner Seite gewichen.

Tatsächlich hatte der Junge in dieser zeit einen epileptischen Anfall, der mit Notfallmedikamenten rasch eingedämmt werden konnte. Diese Erfahrung hat Danja Peter optimistisch gestimmt.

Bis EpiDog Onyx fertig ausgebildet ist, dauert es noch rund zwei Jahre. Die Familie ist froh und dankbar, dass die dafür nötigen Schulungskosten von rund 10 000 Franken vom Verein «EpiDog for Kids», mit dem Sponsor Lions Club Stäfa, (siehe Infokasten) übernommen werden. Danja Peter und ihr Mann hoffen, dass sich Onyx weiterhin gut einlebt. Bei all dem, was ihre Familie schon durchgemacht habe, tue es einfach auch gut, einen Hund zu haben. «Ich hoffe, dass Onyx auf eine Art für uns alle auch ein Therapiehund ist.» (Zürcher Unterländer)