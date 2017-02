Erste Schritte zur Fusion von Schule und Politik

Regensdorf hat es am vergangenen Wochenende vorgemacht: Die Stimmberechtigten stimmten mit grossem Mehr – 2793 Ja- zu 562 Nein-Stimmen – der Schaffung einer Einheitsgemeinde zu. Wallisellen will nun – nach einigen gescheiterten Anläufen – denselben Schritt wagen. Wie die Gemeinde gestern mitgeteilt hat, haben die Schulpflege und der Gemeinderat nun eine Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines Vorschlages für eine gemeinsame Gemeindeordnung gebildet. Die Arbeitsgruppe, welche insgesamt zehn Personen aus beiden Gemeinden umfasst, steht unter der gemeinsamen Leitung von Schulpräsidentin Anita Bruggmann und Gemeindepräsident Bernhard Krismer. Die nächsten Informationen sind im Laufe des Frühlings geplant. Dann sollen auch der genaue Zeitplan und die nächsten Meilensteine bekannt sein.

Zwei Initiativen als Auslöser

Bereits im Sommer 2016 haben sich die Schulpflege und der Gemeinderat das gemeinsame Ziel gesetzt, unter Einbezug der Bevölkerung eine gemeinsame Gemeindeordnung für Wallisellen zu erarbeiten. Geplant ist, dass diese auf den 1. Januar 2022 In Kraft tritt und Wallisellen damit ab diesem Zeitpunkt eine Einheitsgemeinde bildet.

Initiiert wurde der Systemwechsel von zwei Walliseller Stimmbürgern: Werner Meier hatte vergangenen Mai zusammen mit 20 weiteren Stimmberechtigten eine Initiative eingereicht, welche die Schaffung einer Einheitsgemeinde forderte. Im Juni legte SP-Präsident Tobias Hofstetter nach. Er erweiterte den Inhalt der ersten Initiative, indem die gesamte Gemeindeordnung einer Totalrevision unterzogen werden soll. Zudem sollen auch weitere Fragen wie beispielsweise die Einführung eines Parlamentes behandelt werden.

Vielfältige Ausgangslagen

Die Voraussetzungen sind in Wallisellen etwas anders gelagert als in der eingangs erwähnten Furttal-Metropole Regensdorf. Während es in Regensdorf einzig darum ging, die Primarschulgemeinde und die politische Gemeinde zu fusionieren – Regensdorfs Sekundarschule ist mit Buchs und Dällikon zusammengeschlossen –, steht in Wallisellen die Einheit von politischer Gemeinde und der bereits fusionierten Primar- und Sekundarschule zur Diskussion.

Insgesamt lassen sich sehr unterschiedliche Organisationsformen finden. Wallisellens Nachbargemeinden Kloten, Opfikon und Bassersdorf bilden eine Einheitsgemeinde. Dietlikon hat wie Wallisellen eine gemeinsame Primar- und Sekundarschule. Nur wenige Kilometer weiter von Wallisellen entfernt wird es komplizierter: In Rümlang gibt es separat eine politische Gemeinde und eine Primarschulgemeinde. Die Sekundarschulgemeinde hingegen ist mit Oberglatt zusammengeschlossen. Dort wiederum sind die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde seit 2013 eine Einheit. (all)