Erster Abstimmungstermin 2017 lässt die Emotionen hochgehen

Die Prognosen sind trüb und die Verunsicherung ist gross. Im Abstimmungskampf um die Unternehmenssteuerreform III bekommt man zudem stets dieselbe Antwort: «Niemand weiss genau, wie stark sich das am Schluss auf die Städte und Gemeinden auswirken wird.» Das sagt der Befürworter der USR III, Klotens Stadtpräsident René Huber (SVP). Das sagt aber auch Gegner Mark Wisskirchen (EVP) als Finanzvorsteher der Flughafenstadt. Und auch der prominenteste Gegner aus dem Stadtparlament, Christoph Fischbach (SP), spricht von einer grossen Unsicherheit. Dennoch – oder vielleicht auch gerade deswegen – sorgt diese Abstimmungsvorlage schon jetzt für auffällig viele Emotionen. Einigkeit herrscht indes darüber, dass die Klotener sehr stark vom Abstimmungsausgang betroffen sein werden.

Nicht zu Ende gerechnet

Immerhin stammen über 60 Prozent der Steuereinnahmen der Flughafenstadt von Unternehmen und nur ein gutes Drittel von privaten Steuerzahlern. Kloten ist damit an der Spitze der Rangliste aller Zürcher Gemeinden und am stärksten vom Geld der ortsansässigen Firmen abhängig.

Für rote Köpfe sorgt nun eine «sehr plakative» Aktion des nationalen Nein-Komitees zur USR III, wie es Mark Wisskirchen vorsichtig ausdrückt. Denn auch der Klotener Finanzvorsteher selbst ist im Nein-Komitee engagiert. Allerdings räumt er ein, dass diese Aktion nicht auf seinem Mist gewachsen sei.

In Kloten liess das Komitee nämlich Plakate anbringen, die vor einer Steuererhöhung um 43 Prozentpunkte warnen. Das sei nicht zu Ende gerechnet, sondern basiere nur auf den drohenden Bruttoeinbussen, ohne die mildernden Effekte der Reform einzubeziehen. Wisskirchen ist aber überzeugt, dass die Unsicherheit und die drohenden Einbussen zu gross seien, um der USR III zuzustimmen. «Im Grundsatz wäre ich ja dafür, aber nicht unter diesen Bedingungen.»

Hoffnung auf Kompensation

Die siebenköpfige Stadtregierung von Kloten sah sich zuletzt mit einer Anfrage aus dem Parlament konfrontiert. Die Sozialdemokraten unter Fraktionspräsident Christoph Fischbach wollten genau wissen, wie sich der Stadtrat zu dieser wichtigen Vorlage stellt. – «Wir rechnen mit 5,6 Millionen Netto-Steuerausfällen, was zwischen 5 und 6 Steuerprozenten entspricht», erklärt Stadtpräsident Huber. «Ich gehe davon aus, dass wir ohne Steuererhöhung auskommen.» Huber hofft namentlich auf die Ansiedlung neuer Firmen, auch im neuen Circle am Flughafen. Dies sollte das drohende Loch mittelfristig auffüllen. Das ist aber SP-Gemeinderat Fischbach wie auch EVP-Stadtrat Wisskirchen zu unsicher. Fischbach befürchtet viel mehr Steuerausfälle, was die Gemeinden niemals alles durch Einsparungen wettmachen könnten.

Dass sich der Stadtpräsident bei dieser für Kloten wenig erbaulichen Ausgangslage auch noch im Pro-Komitee für die USR III einsetzt, gefällt der SP nicht. Huber selbst sieht das Kollegialitätsprinzip aber nicht verletzt. «Es handelt sich um eine nationale Vorlage, über die man geteilter Meinung sein kann. Der Stadtrat hat ja auch keine Parole dazu gefasst.» Bei städtischen Vorlagen sei das anders, da würden alle Stadträte hinter einem Mehrheitsentscheid stehen.

Ein öffentlich sichtbar gewordener Graben gibt es übrigens auch in den Zürcher und Winterthurer Stadtregierungen. Auch dort betätigen sich die Finanzvorsteher im Nein-Komitee, während andere Stadträte im nationalen Ja-Lager weibeln.

