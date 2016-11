Es leuchtet und glitzert wieder in den Läden

Die Kinder sitzen auf den Holzpferdchen und drehen ihre Runden um den prächtig geschmückten Tannenbaum unter der Glaskuppel: Weihnachtsstimmung im Einkaufszentrum Glatt. Überall hängt künstliches, mit Lämpchen durchsetztes Tannenchries. An den Ständen locken Weihnachtsgebäck und -schokolade. Und die verschiedenen Läden überbieten sich gegenseitig mit tollen Geschenkideen für die Liebsten.Ein Grossteil der Geschäfte im Glatt schalte bereits Anfang Oktober in den Weihnachtsmodus, um die Kunden auf die kuschelige Winterzeit einzustimmen, sagt Zentrumsleiter Rageth Clavadetscher. «Und es funktioniert: Die Besucher spüren dieses heimelige Gefühl, trinken abends bei uns Prosecco oder eine Tasse Tee und lassen sich vom Winterzauber inspirieren.» Artikel wie Tee-Sets, Backutensilien oder Kochbücher würden in dieser Zeit vermehrt über die Ladentheken gehen, sagt Clavadetscher.

Besonders üppig präsentiert sich der Christbaumschmuck im Globus. Die grosse Filiale im Glatt beginnt jeweils bereits Ende September mit der Auslage weihnachtlicher Dekorationen. Damals, als noch spätsommerliche Temperaturen herrschten, sei das Geschäft noch nicht so gut gelaufen, sagt eine Verkäuferin. Doch nun sei die Nachfrage erfreulich. «Auch ausländische Kunden sind beeindruckt von unserem reichhaltigen Sortiment.» Die mit Glitzerkugeln bestückten Herzen an der Decke, welche das Geschäft schmücken, können ebenfalls erworben werden. An einem Grossteil hängt bereits ein Schild mit der Aufschrift «verkauft».

Musik und Gewinnspiel

Auch im Migros-Zentrum Bülach Süd werden Kunden am Eingang mit Christbaum und grossen golden glänzenden Paketen begrüsst. «Die Mehrheit schätzt es, bereits Ende Oktober ein weihnachtliches Sortiment vorzufinden», sagt Mediensprecherin Monika Weibel. Für viele Kunden sei eine stimmige Vorweihnachtszeit fast so schön, wie die eigentlichen Festtage. «Unsere Erfahrung zeigt, dass wir mit diesem Timing richtig liegen.» Besonders gut laufen in den Migros-Läden dieses Jahr Spielwaren wie das Roboter-Hündchen WowWee sowie der Lego-Schaufelradbagger.

Am Flughafen finden Kauflustige dieses Jahr neben allen anderen Angeboten zwei sogenannte Pop-Up-Läden (nur temporär geöffnete Läden) von Swarovski und Fogal vor. Auch hier sorgen Hunderte von Lichterketten, die von der Decke hängen, für weihnachtliches Ambiente. Das Airport Center versetzt Kunden mit musikalischer Unterhaltung und einem Gewinnspiel in Stimmung und bietet ihnen Kinderhütedienst und Päckliservice.

Am Flughafen hat die Weihnachtszeit aber erst letzte Woche Einzug gehalten. «Ein Grossteil der Weihnachtseinkäufe findet erfahrungsgemäss erst im November und Dezember statt», sagt Kommunikationschefin Sonja Zöchling. (Zürcher Unterländer)