Es tut sich etwas im Projekt für neue Bushaltestellen

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat ein Projekt erarbeitet, das in Hochfelden zwei neue, behindertengerechte Bushaltestellen vorsieht. Die Chalchofen-Bushaltestelle wird aufgehoben und durch eine neue Haltestelle im Bereich der Stadler-, Graben- und Haldenstrasse ersetzt. Bei diesem Teilprojekt kann auch ein Fussgängerübergang mit Schutzinsel gebaut werden.

Das zweite Teilprojekt sieht die Verschiebung der Post-Haltestelle um rund 100 Meter ostwärts zum Standort Martinsmühle am Dorfeingang vor. Eine längliche Mittelinsel sorgt dort für die Passagier- und Fussgängersicherheit und hindert Automobilisten daran, den wartenden Bus in Richtung Dorf zu überholen. Für die Realisierung des Vorhabens sind gut 1,5 Millionen Franken berechnet. Darin eingeschlossen ist auch der nötige Landzukauf.

Verzögerung von 1 Jahr

Im Mai 2015 stellte die Baudirektion das Vorhaben an einer Informationsveranstaltung vor. Als Zeitplan für die Realisierung ging man damals von einem frühestmöglichen Baubeginn im Sommer 2016 aus. Bereits bei der Präsentation wies Baudirektionsmitarbeiter Sebastian Müller darauf hin, dass es zu Verzögerungen kommen werde, falls Einsprachen gegen das Projekt eingehen würden.

Und Einsprachen gingen im Rahmen der Planauflage im vergangenen November ein. Drei an der Zahl, wobei zwei Rekurrenten Land an den Kanton abtreten müssten. «Die Gespräche mit den Einsprechenden finden in den nächsten Wochen statt», gab nun Thomas Maag, stellvertretender Leiter Kommunikation der Baudirektion, auf Anfrage bekannt. Es sei gemäss Zeitplan vorgesehen, dass der Regierungsrat das Projekt noch diesen Frühling festsetze und über die Ausgabe von 1,54 Millionen Franken entscheide.

Die effektive Bauzeit dürfte danach etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. (Zürcher Unterländer)