Ex-SVPler als Parteiloser im Rat

Alle 32 Gemeinderäte im Klotener Stadtparlament sitzen nach Parteien geordnet im Ratssaal. Nur Roger Fromm sitzt ganz alleine an einem Tisch. Erstmals am vergangenen Dienstag an der letzten Parlamentssitzung. Der Grund ist seine Parteizugehörigkeit – oder gerade eben, dass er nicht mehr Mitglied einer Partei ist. Eigentlich ist Fromm nämlich SVP-Politiker. Im Frühling 2014 kandidierte er denn auch für diese Partei, schaffte es allerdings nicht auf Anhieb unter die ersten zwölf. Aber er lag auf der SVP-Liste nicht weit von einem der begehrten Sitze entfernt. Inzwischen hat sich die Situation bei Fromm grundlegend geändert. «Ich bin aus persön­lichen Gründen aus der SVP ausgetreten», sagte er am Rande seiner ersten Ratssitzung.

Person zählt, nicht die Partei

Wie hat es der Parteilose aber dennoch ins Parlament geschafft? Ganz einfach: als immer noch valabler Ersatzkandidat. Denn wie Ratssekretärin Rebekka Schütz bestätigt, gilt nicht die Parteizugehörigkeit als oberstes Kriterium, sondern die Person, welche bei den letzten Wahlen ein entsprechendes Resultat erreicht hat. Weil nun innerhalb der SVP ein Sitz frei wurde im Parlament (Hottinger wechselte in den Stadtrat), rutschte der nächste Vertreter auf der SVP-Liste nach. Und das ist nun eben Roger Fromm. «Das ist wirklich rechtens», bestätigt die Ratssekretärin. Dazu gebe es sogar schon ein Bundesgerichtsurteil aus dem Kanton St. Gallen. Fromm selber hat angesichts der Situation nochmals mit der SVP gesprochen, dort wollte man ihn aber offenbar nicht mehr. Deshalb sei er nun in Verhandlungen über einen Anschluss an eine ­andere Fraktion. ()