Exodus in Wallisellens Exekutive

Auf 53 Jahre politische Erfahrung wird der Gemeinderat von Wallisellen ab dem kommenden Frühling verzichten müssen. Wie die Gemeinde gestern mitteilte, treten neben Gemeindepräsident Bernhard Krismer (20 Amtsjahre, 8 davon als Präsident, SVP) auch Vizepräsidentin und Sozialvorsteherin Linda Camenisch (17, FDP) sowie Ressortvorsteherin Gesellschaft Barbara Neff (12, SP) und Sicherheitsvorsteher René Dieterle (4, parteilos) nicht mehr zu den Erneuerungswahlen vom 15. April 2018 an.

Für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen sich somit nur noch Ressortvorsteher Hochbau und Planung Peter Spörri (seit 2006 im Amt, SP), Finanzvorsteher Tobias Meier Kern (seit 2010, CVP) sowie Ressortvorsteher Tiefbau und Landschaft Jürg Niederhauser (seit 2012, FDP).¨

Krismer und Camenisch haben gestern im Gemeindehaus ihre Beweggründe erläutert. Hauptsächlich sei ausschlaggebend gewesen, dass sie nach so vielen Jahren im Amt ihren Dienst an der Öffentlichkeit als getan ansehen. «Wallisellen ist in allen Bereichen gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet», sagte Camenisch. Es sei nun Zeit, einem Nachfolger Platz zu machen.

«Hass und Intrigen»

Doch damit ist nicht alles gesagt. So übten Camenisch und Krismer an der politischen Kultur in Wallisellen Kritik, ohne konkrete Beispiele nennen zu wollen. In der Vergangenheit wurden beide auf persönlicher Ebene angegriffen. Es wurde versucht, die eine gegen den anderen auszuspielen. «Nach zwei doch recht turbulenten Wahlgängen 2010 und 2014 ist es uns ein Anliegen, Klarheit zu schaffen», sagte Krismer.

All denjenigen, die versucht hätten, mit ihren Spielen der Zusammenarbeit von Linda und ihm zu schaden, könne er mitteilen, dass sie nichts erreicht haben. «In sehr guter Zusammenarbeit haben wir auch die vergangenen vier Jahre für unsere wunderschöne Gemeinde gearbeitet und viel erreicht», erklärte Krismer. Und: «All denjenigen, die mit Hass und Intrigen versucht haben, die Geschicke der Gemeinde von ausserhalb zu destabilisieren, strecke ich die Hand hin und bitte sie, für die Zukunft all ihre Kraft positiv zu verwenden.»

Camenisch fügte ergänzend an: «Im Wahlkampf stellen wir uns einem Wettbewerb. Ist der Entscheid dann aber gefallen, gehe es zurück an die Arbeit.» Sie blicke auf eine langjährige, sehr gute Zusammenarbeit mit Krismer zurück.

Bis 2019 sicher im Kantonsrat

Wie Camenisch zudem ausführte, werde sie die laufende Legislatur im Kantonsrat beenden. Seit 2010 ist sie im kantonalen Parlament tätig. Im nächsten Jahr werde sie sich entscheiden, ob sie sich für eine Wiederwahl zur Verfügung stellt.

Für Barbara Neff, die dritte des scheidenden Quartetts, ist es nach 12 Jahren im Amt «Zeit, frischen, jungen Leuten Platz zu machen.» Zum politischen Klima meinte sie nur: «Es allen recht machen, kann niemand.» Insgesamt sei es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass Behördenvertretern nicht mehr der Respekt entgegengebracht werde wie früher.

René Dieterle gibt private Gründe an: «Im Januar werde ich 69.» Die Pläne, die er mit seiner Frau 2013 gefasst hatte, will er nun nachholen. «Mit 73 könnte es dafür zu spät sein», meinte er. ()