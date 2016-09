Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Am Mittwochabend verursachte der Fahrer eines Lieferwagens einen Unfall eines Töfffahrers. Gegen 18 Uhr fur ein Lieferwagen auf der Madlikonerstrasse in Richtung Brütten. Dabei geriet er sehr nahe an die linke Fahrbahnhälfte, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein Mann auf einem Motorrad kam dem Lieferwagen entgegen und musste ausweichen. Bei diesem Manöver stürzte der 46-jährige Mann von seinem Motorrad und erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der Lieferwagenlenker setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des Lieferwagens. Bei dem Wagen dürfte es sich um einen Fiat Duplo mit grüner Fahrerkabine und Aluminiumbrücke mit Sicherheitsnetz handeln. Personen, die Angaben zum Fahrzeug, beziehungsweise zum Lenker und/oder zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich zu melden (044 863 41 00). (mcp)