Flughafenterminal weicht Gepäcksortieranlage

Eingeklemmt zwischen allerlei Neubauten befinden sich die Überbleibsel des aviatischen ­Aufbruchs im Kloten der Nachkriegszeit. Doch von den ersten Flughafenbauten werden schon bald weitere Teile verschwinden. Gemäss einer amtlichen Publikation der Stadt Kloten soll nämlich das älteste Terminal (ehemals A, aktuell Terminal 1) von der Liste der schützenswerten Bauten gestri­chen werden. Der Grund ist ein bevorstehender Ausbau der Gepäcksortieranlage, weshalb die Flughafenbetreiber Teile jenes ersten Terminals abreissen wollen. Viel von der historischen Substanz aus der goldenen Epoche der Luftfahrt in Kloten ist ohne­hin nicht mehr vorhanden.

Alter Kontrollturm bleibt

Etwas genauer beschreibt dies ein speziell angefertigter Bericht eines externen Büros in seiner «denkmalfachlichen Beurteilung». Die ehemalige Hauptabflughalle, die im heutigen Terminal 1 liegt, galt einst als modernes Kernstück einer für die dama­lige Zeit typischen Schweizer Architektur. Dieser Teil präsentiere sich «in Erscheinung und Substanz stark verändert», so sei die innere Struktur heute «nicht mehr als ehemals repräsentative Halle erkennbar». Die einst markante Glasfront mit Sicht auf das Vorfeld ist ebenso verschwunden wie die «baugebundene Ausstattung». Schon 2012 abgebrochen wurde der ehemalige Restaurationstrakt, während der ehema­lige Bürotrakt mit dem integrierten Kontrollturm am besten erhal­ten ist. Der Tower wird auch weiterhin stehen bleiben.

Das Bauerndorf Kloten war eben erst zum Standort des neuen Landesflughafens aufgestiegen, als im August 1953 das erste Terminal eröffnet wurde. Später als Terminal A und heute als Terminal 1 bezeichnet, hatte der Neu­bau auch im Ausland für Aufsehen gesorgt und Kloten zum Vorzeigeflughafen gemacht. Die Architekten Alfred und Heinrich Oesch­ger waren daraufhin international gefragt und unter anderem am Bau der Flughäfen in ­Paris Orly, London Gatwick und Athen beteiligt. Als einziges Bauobjekt innerhalb des Flughafenareals geniesst der historische Bogenhangar von 1949 kantonalen Denkmalschutz. Zudem stehen die farbigen Blechverkleidungen im Flughafenbahnhof als «Kunst am Bau» unter regionalem Schutz. Unweit davon steht das alte Wartehäuschen des Bahnhofs Bals­berg ebenfalls unter regionalem Denkmalschutz. Die Station war einst für die Werftarbeiter dort eingerichtet worden. (Zürcher Unterländer)