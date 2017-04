Freude am Selbermachen und Sammeln kann sich sehen lassen

Bei Walter Kaufmann tickt es – und zwar richtig. «Jede Uhr muss laufen, sonst stimmt etwas nicht», sagt der 82-Jährige. Bald sein halbes Leben sammelte er Zeitmesser. «Ursprünglich waren es antike Wanduhren, die älteste stammt aus dem Jahre 1560», berichtet er stolz. Seine aktuellen Schätze zeigt er an der Hobby-Ausstellung im Alterszentrum Hofwiesen in Dietlikon.

Ob Taschenmesser, Promi-Album, Singen, Malen oder Handarbeit, Bücher lesen, Filme machen, Kochen, Backen oder Wandern im Tessin – die Interessen der 64 Heimbewohner und ebenso vielen Mitarbeiter sind breit aufgestellt. 20 von ihnen stellen ihren liebsten Zeitvertreib von Karfreitag bis Ostermontag der Öffentlichkeit vor.

Neue Facetten zeigen

«Wir möchten Bewohnern und Mitarbeitern die Gelegenheiten geben, neue Facetten zu zeigen, Querverbindungen oder auch Gemeinsamkeiten zu entdecken», erklärt Catherine Zbinden, Leiterin Hauswirtschaft. Sie hat das Projekt gemeinsam mit der Gerontologin Gabriela Huldi aus der Taufe gehoben und wird selber von ihr kreierte Foto- und Weihnachtskarten beisteuern.

Mit bunten Flyern und am monatlichen Treffpunkt habe man für den Anlass geworben. «Nie hätten wir uns eine so stolze Zahl an Ausstellern erhofft», zeigt Zbinden sich erfreut. Ein Besuch lohne sich, ist sie überzeugt; werden die Gäste zudem mit vor Ort zubereiteten Köstlichkeiten verwöhnt.

Nach Lust und Laune

«Unser Heimleiter wusste, dass ich sammle, schon stand ich auf der Liste und nun mach ich mit», berichtet Walter Kaufmann. Von den Wanduhren, 30 besass er insgesamt, habe er sich beim Umzug vor gut einem Jahr trennen müssen. Nur vier davon haben es ins neue Heim geschafft – darunter eine bald 460 Jahre alte deutsche Eisenuhr. «Noch ohne Pendel, das war noch nicht erfunden, dafür mit einer Radwaage», beschreibt er das antike Stück. «Mit zweieinviertel Stunden Abweichung pro Tag geht sie allerdings alles andere als genau».

Der Psychologe und ehemalige Personalleiter beim Fernsehen hat es mit seiner Leidenschaft bis zum «Uhren-Onkel» in einer Fachzeitschrift gebracht. «Die Herausgeberin verstand nichts davon», erklärt er seine publizistischen Ambitionen. Zehn Schweizer Markenarmbanduhren nennt er nun sein Eigen und präsentiert diese, geschützt in einer Vitrine, dem Publikum. «Ich trage sie sonst täglich, nicht nach Anlass und Garderobe, sondern ganz nach Lust und Laune.»

Stricken statt Fernsehen

«Früher hatte ich h tausend Hobbies», erzählt Mariann Rebmann. Bücherbinden, Kerbschnitzen, nennt sie zwei davon. «Das ist strenge Präzisionsarbeit. Meine Augen und die Kraft in den Händen reichen dafür leider nicht mehr aus», gesteht die 89-Jährige. «Doch ich habe hier meine Gruppe gefunden und widme mich dem Stricken, Häkeln und anderer Handarbeit.»

Kursleiterin Irene Roggwiler sprühe vor Ideen und erkläre mit viel Geduld. Gemeinsam stellen die beiden diverse Strickwaren aus, die man über das Jahr für den Verkauf am jährlichen Hofwiesenfest produziert – vom Schal bis zur Puppe aus Wollresten, welche, mit einer Spieluhr bestückt, Beethovens «Für Elise» zum Besten gibt. «Beim Stricken fernsehen, das war einmal.» Die Handarbeit, berichtet die einstige Primarlehrerin, erfordere nun ihre ganze Konzentration. «Für mich ist es fast wie Meditation.»

(Zürcher Unterländer)