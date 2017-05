Früher Pilot wird neuer COO

Mitte April 2017 wurde bekannt gegeben, dass Stefan Conrad per 1. November 2017 als CEO die Aktivitäten der Flughafen Zürich AG in Lateinamerika vor Ort führen wird. Aufgrund des Wechsels nach Lateinamerika tritt er per Ende September 2017 aus der Geschäftsleitung der Flughafen Zürich AG aus. Die Flughafen Zürich teilte gestern mit, dass mit dem 49-jährigen Stefan Tschudin ein interner Nachfolger gefunden wurde.

Er tritt die Stelle als COO per 1. Oktober 2017 an.Tschudin trat 2007 als Projektleiter in den Bereich Aviation der Flughafen Zürich AG ein. Er war unter anderem verantwortlich für sämtliche Verfahren rund um das Betriebsreglement des Flughafens Zürich sowie für die aviatischen Teile im Rahmen der Sachplanung Infrastruktur der Luftfahrt (SIL). Aktuell leitet Tschudin die Abteilung Lärm und Verfahren, die neben den Flugbetriebsverfahren auch das Schallschutzprogramm und den Anwohnerschutz umfasst.

Stefan Tschudin hat das Studium der Jurisprudenz an der Universität Zürich abgeschlossen. Er startete seine Berufskarriere als Linienpilot bei der Swissair und später Swiss und war anschliessend als Generalsekretär bei einer Pensionskasse tätig. Tschudin ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt in der Flughafenregion (Zürcher Unterländer)