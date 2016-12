Frühsportlern öffnet die Hirslen ihre Duschen früher

Schweiz Tourismus spricht seit Jahren unverholen vom «Veloland Schweiz» – und den Dänen mag es wundern. Abgesehen davon, dass die imposante Topografie der Alpenrepublik nicht eben fahrradfreundlich wirkt, zeigt auch die Statistik was ganz anderes. So hat etwa der «Tagesanzeiger» im August dieses Jahres erhoben, dass in den «Velohochburgen Basel und Winterthur 19, beziehungsweise 16 Prozent der Arbeitnehmer mit dem Fahrrad ins Büro fahren. In Kopenhagen liegt dieser Wert bei 50 Prozent.

Dabei ist Topografie gerade im Unterland noch nicht einmal das stichhaltigste Argument dafür, warum man für den Arbeitsweg lieber das Auto oder allenfalls den öffentlichen Verkehr berücksichtigt. Oft ist eher der Mangel an Radwegen und die damit verbundene Gefährdung des Langsamverkehrs ein gewichtiger Faktor.

Keine Earlybird-Öffnungzeiten

Manchmal aber hapert es auch an ganz praktischen Dingen: Längst nicht jeder Arbeitsplatz verfügt über eine Nasszelle, die nach dem Geradle genutzt werden könnte, um erfrischt statt schweisstriefend zur Arbeit zu erscheinen. Und öffentliche Duschen wie etwa am Flughafen oder am Zürcher Hauptbahnhof sind im Unterland eine Seltenheit. Zwar gibt es in vielen Gemeinden Fitness-Center, die über Duschen verfügen – aber ohne die Jahresabos sind diese nicht zugänglich.

Bleiben die städtischen Sportanlagen, deren Eintritts- und Abopreise weit günstiger sind. Wer in Bülach arbeitet, hat mit der Sportanlage Hirslen ein entsprechendes Angebot, das im Sommerhalbjahr jeweils um ein zentral gelegenes Freibad (samt Duschen) erweitert wird. Und eben erst hat das Stadtparlament eine vom Stadtrat für 2017 vorgesehenen Preiserhöhung abgelehnt.

Wer bis anhin dennoch eine Ausrede suchte, fand sie in den Öffnungzeiten: Wenn man davon ausgeht, dass die Arbeitszeit in Bülachs Büros oder Geschäften irgendwo zwischen 7.30 und 9 Uhr beginnt, war alles zu knapp: Das Hallenbad öffnet regulär um 9 Uhr, ausser am Dienstag, wo es erst um 12 Uhr losgeht. Wer ein Abo der Hirslen besitzt, konnte zwar am Montag und am Mittwoch die Garderoben schon zwischen 6.30 und 7.45 Uhr nutzen, weil da jeweils das Frühschwimmen stattfindet – aber das musste er wissen. Und an den übrigen Tagen war vor 9 Uhr nichts zu holen.

Gut für Glatt-Pendler

Per 2017 ist Schluss mit dieser Ausrede: Die Sportanlage Hirslen stellt den Zugang zu den Duschen nun täglich ab 6.45 Uhr sicher (siehe Kasten) und stellt damit den meisten Bülacher Arbeitnehmern genug Zeit zur Verfügung, die Velo-Pendelstrecke so zu legen, dass sie an der Hirslen vorbei führt. Dabei mag die Lage der Sportanlage Hirslen an der Gemeindegrenze zu Hochfelden für den einen oder anderen potenziellen Pendler als etwas abgelegen gelten; dafür liegt die Anlage an der Glatt, was den Glattfeldern, Höremern, Nieder- oder Oberglattern zu einer hübsch flachen «Bike2work»-Strecke gereicht. Auch für Neerach oder Stadel läge die Hirslen quasi am Weg.

Das Angebot eröffnet derweil noch weitere Möglichkeiten für frühmorgentliche Sportaktivitäten: Vitaparcours und Walking-Trail im nahen Bannhaldenwald kennen schliesslich keine Öffnungzeiten.

Noch keine Änderungen sind für die Duschanlagen des städtischen Freibads bekannt; die Becken der Anlage befinden sich derzeit in der zweiten Sanierungsetappe und sollen gemäss Planung Mitte Juni 2017 wieder eröffnet werden. Bislang öffnete das Freibad in der Hochsaison jeweils um 9, vor Juni und ab Ende August jeweils um 10 Uhr. (Zürcher Unterländer)