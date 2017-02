Für Tagesschulen wäre ein «politischer Wille» notwendig

Der Vorstoss, den der Bülacher SP-Gemeinderat Werner Oetiker im vergangenen Sommer einreichte, beschränkt sich auf einen Satz: «Der Stadtrat wird aufgefordert, zu prüfen, ob und in welcher Form Tagesschulen in Bülach eingeführt werden können.»

Am Mittwoch hat der Stadtrat seine Antwort publiziert, gestützt auf den entsprechenden Bericht der Abteilung Bildung. Er kommt zum Schluss: Ja, grundsätzlich sind Tagesschulen auf der Primarschulstufe Bülach möglich. Gleichzeitig erachte man das Durchführen einer entsprechenden Bedarfsabklärung als «derzeit nicht sinnvoll», weil voreilig. Eine allfällige Klärung von Rahmenbedingungen, so schreibt die Behörde, könne erst dann erfolgen, wenn die Primarschule ganz offiziell den Auftrag erhalte, das Thema aktiv weiterzuverfolgen.

Nichtsdestotrotz führt der Stadtrat bereits in der Antwort aus, welche Varianten er für Bülach als realistisch einschätzt. So setzt er explizit auf das sogenannt teilgebundene Modell, wie es etwa die Stadt Uster seit dem Schuljahr 2015/2016 kennt. Dabei wäre nebst dem Unterricht auch die Betreuung über Mittag sowie die betreute Aufgabenzeit und ein Zvieri obligatorisch; man spricht in diesem Zusammenhang auch von definierten «Kernzeiten». Andere Betreuungsmodule wie Frühstück, die Zeit bis zum Unterrichtsstart oder Nachmittagsprogramme wären freiwillig.

Diesem Modell steht die Idee der Ganztagesschule gegenüber, wo die Schüler verbindlich über den Grossteil des Tages betreut sind; die eigentliche Schule wird hierbei mit den ausserunterrichtlichen Aktivitäten zusammengeführt. Dieses Ziel verfolgt die Stadt Zürich mit einem Zeithorizont bis 2025. Seit 2016 läuft ein Pilotprojekt an fünf Schulhäusern, allerdings auch erst mit einer teilgebundenen Variante.

«Mehrkosten wahrscheinlich»

Für den Stadtrat gehört das teilgebundene Modell wie auch der Beginn der Tagesschule an einem Standort – «sinnvollerweise an einem der bestehenden Primarschulstandorte» ­– zu den gege­benen Rahmenbedingungen für eine realistische Umsetzung. Darüber hinaus müsste die Einführung aus Sicht der Stadtregierung zwingend über eine Pilotphase erfolgen, auch weil «einige Herausforderungen zu bewältigen» wären. So seien neue Arbeits- und Lernkulturen unumgänglich, und auch Raum- und Personalfragen seien noch zu klären.

Nicht zuletzt aber geht es ums Geld. Während die öffentliche Schulbildung in der Regelschule für die Eltern kostenlos ist, sieht man mal von den Steuern ab, ist die Nutzung von schulergänzenden Tagesstrukturen kostenpflichtig – auch bei einem teilgebundenen Tagesschulmodell. Darüber hinaus wäre die Einführung mit Investitionen für bauliche Anpassungen sowie mit wiederkehrenden Betriebskosten für Personal, Ausstattung, Adminis­tration und Buchhaltung verbunden. «Zum jetzigen Zeitpunkt können keine verlässlichen Aussagen zu den zu erwartenden Kosten gemacht werden», schreibt der Stadtrat dazu. «Es erscheint jedoch wahrscheinlich, dass die Einführung einer Tagesschule Mehrkosten verursachen würde.» Um die Auslastung der Tagesschule hoch zu halten, sei eine Reduktion des jetzigen Mittagessentarifs «in Betracht zu ziehen».

18 Prozent am Mittagstisch

Im Sinne einer ersten Einschätzung zum Potenzial von Tagesschulkindern zieht der Stadtrat den Belegungsplan der heutigen (fakultativen) Mittagstischangebote heran. Von den 1476 Kindern, die im November 2016 die Primarschule Bülach besuchten, haben 264 (18 Prozent) den Mittagstisch genutzt. Als «hypothetisch als Tagesschulkind in Betracht kommend» taxiert die Behörde allerdings erst ein Kind, das mindestens drei Mittags­tische pro Woche in Anspruch nimmt. Diese Zahl liegt bei 124, also bei 8 Prozent. Im Fazit resümiert der Stadtrat, dass für die weitere Bearbeitung des Themas Tagesschule ein «politischer Wille» notwendig sei, allein schon «um die Anforderungen aller Beteiligten meistern zu können». Er beantragt dem Gemeinderat, das Postulat abzuschreiben.

Damit hat es nun die Bülacher Bevölkerung beziehungsweise das Stadtparlament in der Hand, sich allenfalls der entsprechenden politischen Instrumente zu bedienen, um jenen «politischen Willen», wo er denn in Bülach vorhanden ist, kundzutun. (flo)