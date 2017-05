Für den Warenmarkt bekamen die Schüler extra frei

Essen, Spielzeug, Schmuck, Kleider, CDs oder Bücher: Am Warenmarkt in Bülach findet man alles, was das «Chrömlerherz» begehrt. Der Markt mit bis zu 160 Verkaufsständen findet dreimal im Jahr statt. Gestern zum zweiten Mal. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite: Sonnenschein und heisse Temperaturen.

Kinder stürzen sich auf dieaktuellen Schulhoftrends

Marktfahrer Markus und Sonja Hächler aus Neuenhof AG liessen es sich nicht nehmen, mit ihrem Verkaufsstand nach Bülach zu kommen. «Wir hörten, dass die Schüler schulfrei haben und deshalb viele von ihnen hier sein werden», so Markus Hächler.

Die beiden wissen nämlich genau, was auf den Schulhöfen gerade Trend ist. «Unsere beiden Kinder sind 10 und 12 Jahre alt. Sie halten uns auf dem Laufenden.» Momentan haben die Aargauer einen echten Kracher im Angebot: den Fidget Spinner. Die Wunderkreisel, die es in den verschiedensten Farben und Formen zu kaufen gibt, sind zurzeit ein «Muss» für jedes Kind. (Zürcher Unterländer)