Fussballerinnen machen sich in Kloten warm

Die Spielerinnen des Frauen-Nationalteams trainieren seit Montag zweimal pro Tag in der Klotener Sportanlage Stighag. Einquartiert sind sie in dieser Zeit im Hotel Allegra beim Bahnhof Kloten. Den Weg von der Unterkunft zum Trainingsgelände gehen die Fussballerinnen meist zu Fuss. Daher ist ihr Aufenthalt in der Flughafenstadt auch kaum zu übersehen.

Abflug nochheute Nachmittag

In Kloten bereitet sich das Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf das Länderspiel gegen Norwegen vor. Die Partie wird am kommenden Montag, 10. April, um 17 Uhr in der Skagerak Arena von Skien angepfiffen. Heute Freitag wird in Kloten von 10.30 bis 12.15 Uhr noch das Abschlusstraining abgehalten, bereits am Nachmittag hebt die Swiss-Maschine um 16.40 Uhr Richtung Oslo ab.

Dass die Frauen-Nati in Form ist, hat sie vor einem Monat am Cyprus-Cup bewiesen. Die SFV-Auswahl siegte im Final gegen Südkorea 1:0 und kam so zu ihrem ersten internationalen Turniersieg. (Zürcher Unterländer)