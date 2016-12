Galerie soll wiederbelebt werden

Einst stellten in der 1961 eröffneten «Galerie am Platz» in Eglisau jährlich ein Dutzend Künstler ihre Werke aus. Nun steht sie aber leer. Den Besitzern des Gebäudes mitten im Städtli, welche die Ausstellungen organisiert hatten, fehlt es an Zeit. Dass ein Raum, der so zentral gelegen ist, ungenutzt bleibt, findet der Vorstand des Vereins Viva Eglisau laut Vereinspräsident Christoph Hagedorn «extrem schade».

Schliesslich hätten hier einst renommierte Künstler aus der ganzen Schweiz ihre Werke gezeigt. «Eine derartige Landgalerie war in den 60er und 70er Jahren etwas völlig Neues», sagt Hagedorn. Sie habe gar Besucher aus Zürich, Winterthur oder Schaffhausen angezogen. Diese überregionale Ausstrahlung will Viva Eglisau zusammen mit der Kulturkommission der Gemeinde wiederherstellen.

Da der Verein und die Kommission selber keine Kapazität haben, um die Wiederbelebung der Galerie in die Hand zu nehmen, soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden. Diese wäre dem Verein angegliedert. Die Wiederbelebung der Galerie soll nicht zuletzt auch der Belebung der Eglisauer Altstadt dienen.

Aufruf an Kunstaffine aus der Region

Nun rufen der Verein und die Kulturkommission kunstaffine Einwohner des Zürcher Unterlands oder auch des ganzen Kantons dazu auf, sich für die Arbeitsgruppe zu melden. Hagedorn findet es wichtig, auch Nicht-Eglisauer einzubinden: «So vermeiden wir eine Betriebsblindheit.» Ausserdem müsse heutzutage auch die Kultur grossräumiger denken: «Gemeinden, Schulen und Kirchen schliessen sich zusammen. Wieso nicht auch die Kultur?» Schliesslich sei man auch ein Kulturraum.

Bis Mitte Januar können sich Interessierte melden. Dies können zum Beispiel Kunstaffine sein, welche sich in der Szene auskennen. Es brauche in der Gruppe aber auch Kunstinteressierte, welche bereit sind, einen Apéro zu organisieren und sich um die Infrastruktur oder die Finanzen zu kümmern. Das weitere Vorgehen stellt sich Hagedorn so vor: Es soll ein Runder Tisch gebildet werden, an dem die Interessierten Ideen einbringen und diskutieren. Wer danach nicht mehr dabei sein will, kann sich wieder zurückziehen.

Die Besitzer des Gebäudes haben zugesichert, den Raum bis zum Frühling nicht zu vermieten. Wenn das Projekt zustande kommt, würden Viva und die Kulturkommission die Hälfte der Miete übernehmen. Die andere Hälfte müsste die Galerie selber finanzieren. Viva und die Kommission wollen nach dem Runden Tisch entscheiden, ob sie den Raum mieten. (Zürcher Unterländer)