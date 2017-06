Gefiederte Freunde erhalten Besuch

Um genau 5.30 Uhr zieht die 35-köpfige Gruppe, angeführt vom Vogelkenner und ehemaligen Obmann des Eigentals, Robert Sand, in der stillen Frische dieses Sommermorgens los. «Rund einen Monat später als üblich», erklärt die Präsidentin des Naturschutzvereins Bassersdorf-Nürensdorf, Erika Gisler, die mit ihren zwei Töchtern Julia und Catherina mit am Start ist. «Unser Ornithologe ist ein gefragter Mann.

Wir wollten ihn unbedingt als Leiter dieser Exkursion engagieren», erklärt sie. Deshalb habe man den Termin in den Juni verlegt.Der erste Vogel, der die Gruppe «willkommen heisst», nennt sich Haussperling oder Spatz. Er sitzt, das Federkleid schüttelnd, unter dem Dachvorsprung beim Treffpunkt auf dem Landi-Parkplatz. Zu jedem Vogel weiss Robert Sand eine Anekdote und informiert über dessen Verbreitung. Das «Tschilpen» des Spatzes, also ein relativ monotoner, einsilbiger Gesang, verrät den Sänger schnell.

Der Fokus am heutigen Tag liege auf den sichtbaren Vögeln, erklärt Robert Sand. Die Goldammer aber lässt die Gruppe zuerst einmal durch ihren typischen Gesang mit einer Serie kurzer Einleitungstöne und einem langen Schlussteil aufhorchen. Im Volksmund vergleicht man die Abfolge der Töne mit «Wie wie hab ich dich lieeeb». Die Goldammer heisst unter anderem auch Bauernkanari.

Buhlen um Aufmerksamkeit

Als wollten die Vögel um Aufmerksamkeit buhlen, präsentiert sich zuerst der Rotmilan um Punkt 5.40 Uhr. Dieser Greifvogel nütze jede noch so kleine Thermik, um aufzusteigen – dies möglichst kraftlos und mithilfe von «Ruderbewegungen» mit dem Schwanz.

Gleich steigt der Weissstorch auf für einen Rundflug, er braucht dafür eine etwas längere «Startpiste». Die Rauchschwalbe, ein typischer Langstreckenzieher, ist wieder aus ihrem Winterquartier in Südafrika zurück. Im Gegensatz zur Mehlschwalbe, die gerne unter den Vordächern in Nistkästen brütet, liebt es dieser Vogel, in geschützten offenen Gebäuden ein- und auszufliegen.

Mit etwas Wehmut erzählt Ornithologe Robert Sand von den Zeiten, in denen man im Eigental die Feldlerche beobachten konnte. Der Gesang der Männchen wird überwiegend im Singflug vorgetragen und dauert zwischen drei und 15 Minuten. Er besteht aus zum Teil rhythmisch wiederholten rollenden, trillernden oder zirpenden Tönen. «Die monotonen Anbauflächen», dabei zeigt er auf die riesigen Weizenfelder, «fordern ihren Tribut», erklärt Robert Sand. Schuld seien nicht die Bauern, sondern die Endkonsumenten.

Bussarde und Airbusseam blauen Himmel

Seit 50 Jahren stehe das Eigental unter Naturschutz, was ein Segen für die einheimische Vogelwelt sei, sagt Robert Sand. Aus dem heutigen vogelkundlichen Unterricht «vor Ort» zaubert derehemalige Swissair-Mitarbeiter nicht nur Wissenswertes zu den gefiederten Freunden hervor, sondern referiert über die Bedeutung der Magerwiesen, erklärt den Ursprung der bäuerlichen Hochstammgärten, zeigt invasive Pflanzen (Neophyten) auf oder bespricht die Eschenkrankheit.

Das Sprichwort «Morgenstund hat Gold im Mund» habe sich heute bewahrheitet, sagt Teilnehmer und Präsident des Klotener Naturschutzvereins Martin Preiswerk. Ein herrliches Panorama am Ende der Rundwanderung, ein reichlich gedeckter Tisch à la «Kaffee und Gipfeli plus» im Restaurant zur Kreuzstrasse in Birchwil belohnt die Gruppe der Vogelkundler. Dass die Bussarde deren Gunst gewonnen haben und nicht die Airbusse am Himmel, ist an allen Tischen klar.

(Zürcher Regionalzeitungen)