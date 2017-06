Geglückte Symbiose von Alt und Neu

Das Wägelwiesen-Alters- und -Pfle­ge­zentrum (WAP) durchlebt ein ereignisreiches Jahr. Nach mehrjähriger Bautätigkeit konnten vor kurzem die letzten Räumlichkeiten ihrer Bestimmung übergeben werden. Am 21. Mai haben die Walliseller Stimmbürger der Ausgliederung des WAP in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft zugestimmt, und seit Juni ist die Allianz-Pflegeversorgung der Gemeinden Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen operativ. Am sehr gut besuchten Tag der offenen Tür am Samstag fand auch die offizielle Einweihung des Neu- und Umbaus statt.

Von Wallisellen nach Mailand

2009 organisierte die Gemeinde Wallisellen einen Architekturwettbewerb, aus dem das Projekt des Büros KLP Architekten SIA als Sieger hervorging. 2012 wurde das bereinigte Projekt an der Urne bewilligt, und im Herbst 2014 starteten die Bauarbeiten. Frederik Brun vom Büro KLP Architekten SIA wartete dazu mit einigen Zahlen auf. Es wurden 16 000 Kubikmeter Erde ausgehoben, 380 Tonnen Stahl in 3600 Kubikmeter Beton eingelegt und 3000 Liter Farbe aufgetragen. «Im Weiteren wurden 280 Kilometer Elektroleitungen verlegt, was für mich die eindrücklichste Zahl ist», führte Brun aus, «entspricht sie doch der Strecke von Wallisellen nach Mailand.»

Roland Fankhauser, Leiter des WAP, leitete seine Ausführungen ein mit den Worten: «Wir haben es geschafft, und wir fühlen uns alle erleichtert.» Er blickte zurück auf die Planungs- und Bauzeit, die allen viel abgefordert ­habe, den Planern und Bauleuten ebenso wie den Mitarbeitenden und den Bewohnern des Zen­trums. Bauen unter Betrieb sei sehr anspruchsvoll. Aber auch die Zukunft halte für alle in der Gesundheitsversorgung tätigen In­sti­tu­tionen und Personen grosse Herausforderungen bereit. Der Bedarf an neuen Wohnformen im Alter nehme rasant zu, also müsse man sich laufend den Bedürfnissen anpassen.

Kredit eingehalten

Hochbauvorstand und Baukommissionspräsident Peter Spörri (SP) beleuchtete die Geschichte des Projekts aus Sicht des Bauherrn. Auf die Kosten angesprochen, meinte er vorsichtig: «Der bewilligte Kredit beträgt 32,7 Millionen Franken und dürfte aus heutiger Sicht in etwa eingehalten werden.» Gemeindepräsident Bernhard Krismer (SVP) brachte als Geschenk der Gemeinde ein neues Klavier für den Mehrzwecksaal mit. Wie das Instrument klingt, zeigte zum Abschluss des Festakts die zwölfjährige Walliseller Pianistin Javelyn Kryeziu mit zwei virtuosen Klavierstücken.

Platz für 116 Bewohner

Im Erweiterungsbau, Nordbau genannt, sind 48 Einzelzimmer entstanden. Somit bietet das WAP Platz für 116 Bewohner, die Demenzabteilung inbegriffen. Neu gibt es keinen zentralen Essraum mehr. Jede Etage verfügt über einen solchen sowie über einen Aufenthaltsraum. Im 5. und 6. Stock des Südbaus stehen neu 17 Alterswohnungen zur Verfügung, die bereits alle vermietet sind. Diese Mieter können vom WAP nach Bedarf Dienstleistungen beziehen. (Zürcher Unterländer)