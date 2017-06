Geld kommt zurück oder wird gespart

Die Fertigstellung der neuen Zentralen Entsorgungsstelle sowie des Jugend- und Begegnungsplatzes, deren Kredite in der Höhe von total 900 000 Franken 2015 genehmigt worden waren, kostete 39 365 Franken weniger als geplant. Die Bauabrechnung wurde von den 50 anwesenden Stimmberechtigten (2 Prozent) einstimmig angenommen. Unter anderem hätten Sponsoren, darunter Firmen und Privatpersonen, mit über 37 000 Franken zum erfreulichen Ergebnis beigetragen. 40 000 Franken hoch war die Unterstützung aus dem Lotteriefonds Swisslos

Neue Ein- und Ausfahrt

Mit grosszügig beschrifteten Bodenmarkierungen, der Einfahrt via Brauerstrasse und Ausfahrt über die Grabenstrasse, neu zwölf Parkplätzen und genügend Stauraum kommen die Bachenbülacher in den Genuss einer modernen Zentralen Entsorgungsstelle. Am zusammen mit Jugendlichen eingerichteten Begegnungsplatz gibt es 80 Skater-Elemente für Anfänger und Fortgeschrittene. Für Ballspiele wie Basketball steht ein eigenes Spielfeld zur Verfügung, dazu gibt es auch Kraftübungsmaschinen.

Einstimmig angenommen wurde die Jahresrechnung 2016. Sie schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund 3100 Franken. Bei den Abwassergebühren zeichne sich eine Erhöhung ab. Kurt Schiess von der RPK fügte dieser Äusserung hinzu, dass man zufrieden sei über die unerwartet hohen Steuereinnahmen, doch ermahnte er gleichzeitig zu einer Fortführung der Sparpolitik.

«Übervolles Schulhaus»

Die Alarmglocken schlug Isabelle Küng, Delegierte für die Heilpädagogische Schule. Das Schulgebäude «platze aus allen Nähten». Sie beschrieb den Inhalt des Investitionskredits, über den im Herbst abgestimmt wird. Das Siegerprojekt der Firma Erne AG, das neben dem Anbau einen Verbindungstrakt aus Glas vorsieht, soll kostendeckend wirksam werden.

Vom Totalbetrag in der Höhe von 10,9 Millionen Franken müsste die Gemeinde nach Abzug der Kantonsbeiträge noch 196 000 Franken aus eigener Tasche berappen. Insgesamt 13 Klassenzimmer sollen die für das Jahr 2025 prognostizierte Schülerzahl von 70 Schülerinnen und Schülern aufnehmen. Ohne bauliche Erweiterung werde die Kapazität auf 52 sinken.

Weniger Vikariate, günstigere Klassenlager und tiefere Taxikosten schlugen in der Jahresrechnung der Primarschulgemeinde zu Buche, was in einem Ertragsüberschuss von rund 420 000 Franken resultierte. Dieses Ergebnis, wie alle anderen Geschäfte an diesem Abend, wurde einstimmig angenommen.

Mit einer Grafik zeigte Danny Carniello von der Primarschulpflege, dass die Schüler gut für den Eintritt in die Oberstufe gewappnet seien. Über 58% würden nahc der 6. Klasse direkt in die Sek A wechseln. Demgegenüber stehen bloss 11% Übertritte ins Langzeitgymnasium, im Vergleich zu 30% im Schuljahr 2015/16. (Stephan Mark Stirnimann)