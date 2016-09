Gemeinderat muss Dossier 65+ abgeben

Es ist ein starkes Zeichen der Dorfregierung zugunsten der Altersstrategie. In einer unscheinbaren Mitteilung des Gemeinderates von Bassersdorf lässt man verlauten, dass die Ressortzuständigkeiten innerhalb des siebenköpfigen politischen Gremiums zum Thema Senioren und Alter neu verteilt worden seien.

Auslöser ist gemäss besagter Mitteilung eine feststeckende Planung. Seit einiger Zeit schon befasse sich der Gemeinderat von Bassersdorf mit der Suche nach Perspektiven für das gemeindeeigene Altersheim Breiti. Es gehe darum wie die Zukunft der Einrichtung dereinst aussehen solle. «Eine befriedigende Lösung konnte bislang nicht gefunden werden», lautet das ernüchternde Fazit der Gemeinderäte selber.

In den Jahren 1983/84 wurde das Altersheim Breiti am Rande des Dorfes erbaut und am 1. November 1984 eröffnet. Zwischen Oktober 2008 und Dezember 2009 ist die Anlage saniert worden. Seit Anfang 2010 bietet die Einrichtung 56 Betten. Während anfänglich ein Anschlussvertrag mit Nürensdorf bestand und die Nachbarn auch eine fixe Zahl von Plätzen besetzten und finanzierten, wird das Heim seit sechs Jahren allein von Bassersdorf geführt. Die Gemeinde Nürensdorf hat sich mit dem Alterszentrum Bären eine eigene Infrastruktur in ihrem Dorf aufgebaut.

Gemeindepräsidentin mit zwei Kollegen bis 2018 daran

Um neuen Schub zu geben in der Lösungsfindung der Altersangelegenheiten, hat der Bassersdorfer Gemeinderat dieses Dossier dem bisher dafür zuständigen Kollegen Richard Dunkel (FDP) entzogen und neu aufgeteilt. Eine neue Steuergruppe 65+ soll die Thematik für die Zeit bis zum ­Ende der laufenden Legislaturperiode (Frühling 2018) ab sofort übernehmen.

Die Führung der Gruppe werde Gemeindepräsidentin Doris Mei-er (FDP) übernehmen, wird mitgeteilt. Ihr zur Seite stehen demnach Christoph Füllemann (parteilos) sowie Christian Pfaller (SVP). Der bisherige Richard Dunkel werde die neue Gruppe «im Sinne einer Stabsstelle» unterstützen. Operativ zuständig bleibt in der Verwaltung weiterhin Felix Goldinger, er ist Abteilungsleiter Soziales+Alter. (Zürcher Unterländer)