Gemeindeversammlung entscheidet über gedrosseltes Tempo

Die Informationsveranstaltung, die der Gemeinderat im Januar durchgeführt hat, stiess bei den Hochfelderinnen und Hochfeldern auf grosses Interesse. Nicht weniger als 90 Leute liessen sich in der Mehrzweckhalle Wisacher über das Tempo-30-Vorhaben orientieren.

Mitten durch das Dorf führt die Stadlerstrasse, die täglich von durchschnittlich 4000 Personenwagen und Lastwagen befahren wird. Da es sich bei dieser Achse um eine Staatsstrasse handelt, kann dort der Gemeinderat die Geschwindigkeit nicht reduzieren. Dafür aber auf dem restlichen Gemeindegebiet, wo flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden soll.

Damit soll der Verkehr auf den Gemeindestrassen beruhigt werden. Wie der Gemeinderat im Weishungsheft zur Gemeindeversammlung schreibt, dient die Geschwindigkeitsreduktion in erster Linie der Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fussgänger und Velofahrer, insbesondere der Schülerinnen und Schüler.

Durch die Massnahme soll jedoch auch die Lebens- und Wohnqualität im Dorf massgeblich verbessert werden: «Mit der Temporeduktion werden die Motorenleistungen von Autos, Motorrädern und Mofas gedrosselt. Sie fahren mit niedrigeren Touren, was weniger Lärm und weniger Abgase bedeutet. Die Herabsetzung von 50 km/h auf 30 km/h bedeutet eine Lärm-Reduktion um 3 bis 4 Dezibel, was etwa einer Halbierung entspricht. Eindeutig eine Steigerung der Wohnqualität», hält die Behörde fest.

Die Lebensqualität der Einwohnerschaft verbessere sich auch durch den geringeren Schadstoffausstoss der langsamer fahrenden Autos und durch den stressfreieren Aufenthalt im Strassenraum.

Schleichverkehr verhindern

«Bei Staus im Hardwald zwischen Bülach und Eglisau ist eine deutliche Zunahme des Ausweichsverkehrs durch die Quartierstrassen von Hochfelden festzustellen», heissts weiter im Weisungsheft. Das führe zu erhöhten Gefahrensituationen und zu einer Zunahme von Lärm und Gestank. Durch die Drosselung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit würden die Strassen durch die Hochfelder Wohnquartiere für den Schleichverkehr unattraktiver.

Die Fahrgeschwindigkeit in den Gebieten nördlich und südlich der Durchgangsstrasse soll praktisch flächendeckend auf 30 km/h reduziert werden. Ausnahmen bilden die erwähnte Stadlerstrasse sowie die Gebiete Willenhof und Jakobstal, die sich ausserhalb der eigentlichen Wohnquartiere befinden. Auch im Gewerbequartier Industriestrasse und in Teilen der Langmattsstrasse soll weiterhin Tempo 50 gelten, da dort kein Schulweg der Primarschüler durchführt.

Das vom Gemeinderat geplante Verkehrskonzept wurde von der Kantonspolizei prägend mitgestaltet und genehmigt. Die Umsetzung verursacht Kosten von 81 000 Franken. Über Projekt und Kredit entscheiden die Stimmberechtigten am 5. April. Es ist dies das einzige Geschäft an der Gemeindeversammlung.

Opposition der SVP

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Tempo-30-Vorlage in finanzpolitischer Hinsicht geprüft und für gut befunden. Sie empfiehlt, das Geschäft und den dazugehörigen Kredit von 81 000 Franken zu genehmigen.

Gemeindepräsidentin Simone Caneppele (FoHo) hofft, dass möglichst viele Eltern von Schulkindern an der Gemeindeversammlung teilnehmen werden, denn gerade diese Familien würden am meisten von der Verkehrsberuhigung profitieren. «Wenn nur die Stammwählerschaft an der Versammlung sein wird, könnte es eng werden», denn ein Teil der SVP sei gegen das Projekt, sagt Caneppele.

Die Opposition der SVP bestätigt Rico Jung, Präsident der SVP-Sektion: «Der grosse Diskussionspunkt am Projekt Tempo 30 war an der Parteiversammlung das enthaltene Freie Parkieren, welches erlaubt, das Fahrzeug an bestimmten Stellen auf der Strasse abzustellen.

Die SVP Hochfelden ist der Meinung, dass ein solches Freies Parkieren weniger zur Verkehrsberuhigung beiträgt, sondern viel mehr eine gewisse Gefahr darstellt, da die parkierten Fahrzeuge die Sicht des rollenden Verkehrs behindern», erklärt Jung. Gerade Kinder würden durch die vorgesehene Parkierordnung zu stark gefährdet. Deshalb habe sich die SVP Hochfelden für folgende Empfehlung entschieden: «30er-Zone mit Parkverbot: Ja. 30er-Zone ohne Parkverbot: Nein», teilt der SVP-Präsident mit.

FoHo auf Gemeinderatslinie

Das Forum offenes Hochfelden (FoHo) hat zwar keine Parole zum Vorhaben gefasst, aber in der Partei begrüsse man die beabsichtigte Tempo-Reduktion. «Viele Leute in Hochfelden wünschen sich nämlich eine Verkehrsberuhigung», erklärt FoHo-Vorstandsmitglied Beatrice Vonrüti.

Auch stehe der Gemeinderat geschlossen dahinter, was eine sehr gute Voraussetzung sei. So setzt sich auch der für das Projekt zuständige Gemeinderat Hans Oberholzer (SVP) engagiert für Tempo 30 auf dem gesamten Gemeindegebiet ein. (Zürcher Unterländer)