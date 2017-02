Geschenke kommen heute nicht zu kurz

«Keine Liebesbriefe, dafür herzige SMS»

Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Tamara Aellig: Mit Arbeiten. Wir sind ein tolles Team und arbeiten auch unter Höchstleistung entspannt zusammen.

Was bedeutet Ihnen der Valentinstag persönlich?

Eigentlich nicht so viel. Wenn man im Berufsleben ist, arbeitet man und geniesst dann vielleicht den Abend noch zu zweit.

Schenken Sie jedes Jahr etwas?

Ja, aber das variiert. Mein Freund mag besonders gerne Zigerkrapfen und die soll er deshalb auch bekommen. Das Geschenk soll von Herzen kommen und deshalb müssen es nicht unbedingt Blumen sein, wenn er lieber Zigerkrapfen mag.

Wie lange sind Sie ein Paar?

Wir haben uns vor sechs Jahren in einem Club, den es heute leider nicht mehr gibt, kennen gelernt.

Schreiben Sie auch einen ­Liebesbrief dazu? ­Handgeschrieben?

Nein, das habe ich noch nie gemacht. Wir schreiben uns herzige SMS, die ich von Hand eintippe. Das ist die moderne Form des Liebesbriefes.



«Der heutige Tag bedeutet viel arbeiten» Heike Reichenbach, Fleurs Reichenbach Bülach, stellt Sträusse aus ­Frühlingsblumen wie Tulpen und Azaleen zusammen. Bild: Sibylle Meier

Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Heike Reichenbach: Natürlich mit Arbeiten, unser ganzes Team ist im Einsatz. Morgens um halb fünf geht es für mich los mit dem Grosseinkauf an der Blumenbörse. Dann sind wir für unsere Kunden da. Wir stellen die Sträusse zusammen, beraten die Kundschaft und bereiten die Bestellungen vor. Es ist viel Arbeit, aber auch viel Freude, wenn die Menschen mit einem schönen Strauss aus dem Laden gehen.

Was bedeutet Ihnen der Valentinstag persönlich?

Viel Arbeit. Aber es ist schön, dass es so einen Tag gibt. Blumen bereiten erfahrungsgemäss allen Menschen Freude.

Schenken Sie jedes Jahr etwas?

Eigentlich ja. Und es darf jedes Jahre etwas anderes sein. Etwas, woran mein Mann Freude hat. Ein Geschenk, das von Herzen kommt.

Wie lange sind Sie verheiratet?

Jetzt muss ich tatsächlich nachrechnen. Es sind knapp dreissig Jahre. Klar schenken wir einander auch etwas, es müssen aber nicht zwingend Blumen sein.

Schreiben Sie auch einen ­Liebesbrief dazu? ­Handgeschrieben?

Das habe ich früher wirklich gemacht, selbstverständlich von Hand geschrieben. Diese persönlichen Briefe behält man jahrelang auf und liest sie von Zeit zu Zeit wieder.



«Meine Frau bekommt jedes Mal eine rote Rose» Dibran Kryeziu aus dem Aargau arbeitet in Bülach. Er freut sich ganz besonders am heutigen Tag, er ist vor vier Tagen Vater geworden und hat frei. Bild: Sibylle Meier

Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Dibran Kryeziu: Heute habe ich frei. Vor vier Tagen bin ich zum zweiten Mal Vater geworden und werde den Tag mit meiner jungen Familie verbringen. Den Tag zusammen mit Frau und Tochter geniesse ich ganz besonders.

Was bedeutet Ihnen der Valentinstag persönlich?

Eigentlich nichts Besonderes. Ich unterstütze meine Frau lieber während des Jahres im normalen Alltag. Das ist meiner Meinung nach der grössere Liebesbeweis.

Schenken Sie jedes Jahr etwas?

Ja, meine Frau bekommt an jedem Valentinstag eine rote Rose. Das ist nur ein kleines Geschenk, es kommt aber von Herzen.

Wie lange sind Sie verheiratet?

Verheiratet sind wir seit vier Jahren, aber meine Frau und ich kennen uns schon seit Kindertagen.

Schreiben Sie auch einen Liebesbrief dazu? Handgeschrieben?

Früher habe ich ab und zu noch zum Kugelschreiber gegriffen. Heute nicht mehr. Die rote Rose spricht für sich.



«Ich bin halt eine Romantikerin» Jennifer Rickli (links) und Noemi Chidichimo von Goldmann Blumen machen schnell Pause. In diesen Tagen sind diese kürzer, der Arbeitstag länger. Bild: Sibylle Meier

Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Noemi Chidichimo: Mit viel Arbeiten und am Abend ausruhen. Die Arbeitszeiten sind etwas länger als normal.

Was bedeutet Ihnen der Valentinstag persönlich?

Nicht wirklich viel. Der Hochzeitstag ist von viel grösserer Bedeutung für mich und den feiern mein Mann und ich jedes Jahr besonders. Trotzdem freue ich mich auch über ein kleines Geschenk.

Schenken Sie jedes Jahr etwas?

Meistens schon, aber dieses Jahr reicht das Budget nicht. Ich lasse mich dafür gerne beschenken.

Wie lange sind Sie verheiratet?

Seit sechs Jahren. Wir haben uns damals bei gemeinsamen Freunden kennen gelernt und uns dann verliebt.

Schreiben Sie auch einen ­Liebesbrief dazu? Handgeschrieben?

Nein, am Valentinstag nicht. Aber sehr gerne zwischendurch. Klar schreibe ich den Brief von Hand. Ich bin halt eine Romantikerin.



«Als Tag der Wertschätzung ansehen» Guido Rudolf aus Nussbaumen bei Bülach gestaltet den Valentinstag persönlich, je nachdem, was seiner Frau Freude macht. Bild: Sibylle Meier

Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Guido Rudolf: Ich bin pensioniert und habe sowieso frei. Am liebsten würde ich nach Basel, meiner Lieblingsstadt, gehen.

Was bedeutet Ihnen der Valentinstag persönlich?

Eigentlich kaum etwas. Als ich noch im Arbeitsprozess war, kam es vor, dass ich ihn vergass. Doch meistens habe ich mit einem kleinen Geschenk daran gedacht.

Schenken Sie jedes Jahr etwas?

Ja, wenn ich es nicht vergesse. Unverhoffte kleine Geschenke kommen bei meiner Partnerin immer gut an.

Wie lange sind Sie verheiratet?

Ich bin nicht verheiratet, lebe aber schon seit fast dreissig Jahren mit meiner Partnerin zusammen und wir haben erwachsene Kinder.

Schreiben Sie auch einen Liebesbrief dazu? Handgeschrieben?

Ich schreibe grundsätzlich viel und gerne. Aber mich extra am Valentinstag dafür hinsetzen tue ich nicht. Ich sehe ihn mehr als Gedankenanstoss für die Wertschätzung und Anerkennung der Partnerschaft.



«Wir achten gut aufeinander» Johann und Lina Kleinburger aus Höri beim gemeinsamen Einkaufen. Er beschenkt seine Frau mit einer Azalee. Bild: Sibylle Meier

Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Johann Kleinburger: Wir geniessen den Tag zu Hause. In unserem Alter nimmt man es ruhiger, und den Tag gemütlich zu Hause zu verbringen, ist die beste Art, den Valentinstag zu feiern.

Was bedeutet Ihnen der Valentinstag persönlich?

Eigentlich ist es ein normaler Tag. Wenn ich ihn einmal vergesse, denkt bestimmt meine Frau daran und kocht etwas Gutes.

Schenken Sie jedes Jahr etwas?

Eine schöne Blume oder eine Pflanze darf es schon sein. Wichtiger ist die Liebe, die man einander im Alltag entgegenbringt.

Wie lange sind Sie verheiratet?

Wir sind seit 58 Jahren verheiratet und haben uns auf einem Sommertanz in Zürich kennen gelernt. In unserem Alter nimmt man gegenseitig Rücksicht, schaut gut zueinander und hilft sich. Das ist die grösste Wertschätzung.

Schreiben Sie auch einen Liebesbrief dazu? Handgeschrieben?

Heute nicht mehr. Ganz früher, in jungen Jahren, habe ich das manchmal gemacht. Nach so vielen Jahren wissen wir, was wir aneinander haben. (zuonline.ch)