Gewerbeverein ehrt Lehrabgänger

Rund 25 Personen fanden sich am Mittwochabend in der Baumtrotte Bachenbülach ein, um junge Menschen für den Abschluss ihrer Lehrzeit zu würdigen. Organisiert wurde die Ehrung vom Gewerbeverein Bachenbülach, dessen Präsidentin Manuela Schraner ist. In ihrer Rede betonte sie, dass das Absolvieren einer Ausbildung nicht einfach sei, sondern viel Einsatz dahinterstecke, wenn ein junger Mensch seine Lehrzeit erfolgreich abschliessen könne.

Dass die Ehrung geschätzt wurde, zeigte vor allem die Tatsache, dass mit neun Personen die meisten Absolventen der Einladung des Gewerbevereins gefolgt sind. Jeder der anwesenden Ex-Lehrlinge erhielt einen Preis, je nach Abschneiden Bargeld oder Kinogutscheine, als Wertschätzung seines Einsatzes.

Eine fleissige Pharma-Assistentin

Auch Gemeindepräsident, Franz Bieger, war voll des Lobes. Er hob Fähigkeiten wie Flexibilität, Mut und Einsatzfreude heraus und prophezeite, dass diese zu Erfolg führten, sei man bereit, ein Leben lang zu lernen. Daneben sei der Stellenwert der Lehrmeister und Betriebe, die sich tagtäglich mit den Lehrlingen auseinandersetzten nicht zu unterschätzen. Er sei froh und dankbar, dass sie diese Verantwortung wahrnähmen. Stolz übergab er daraufhin, gemeinsam mit Manuela Schraner und Gaby Wyer, welche das Mandat von Ausbildung und Lehrlingswesen im Gewerbeverein innehat, die Diplome und Preise.

Am besten schnitt die 19-jährige Damaris Mettler mit der hervorragenden Gesamtnote 5,6 ab. Vor der LAP sei sie sehr nervös gewesen, obwohl sie viel gelernt habe. Geschadet hat es offensichtlich nicht. Über die dreijährige Lehrzeit weiss die Pharma-Assistentin nur Gutes zu berichten. «Ich hatte grossen Spass und habe in vielen Bereichen dazugelernt.» konstatiert die junge Frau. Dadurch, dass sie auch Arbeiten erledigen durfte, die normalerweise ausgelernte Mitarbeiterinnen besorgen, sei sie teils ziemlich gefordert worden. Doch die Verantwortung habe sie angespornt und dazu beigetragen, dass sie ihre Lehre so erfolgreich abschliessen konnte.

Gute Menschenkenntnis gefragt

Auch ihre Lehrmeisterin in der Coop Vitality Apotheke, Marion Jäggi, ist sehr zufrieden mit ihrem Schützling. Als eine der grössten Herausforderungen des Berufs beschreibt sie die Schwierigkeit, sich nicht nur ein grosses Fachwissen, sondern vor allem auch eine gute Menschenkenntnis anzueignen. Gerne nimmt man der fröhlichen Berufseinsteigerin ab, dass sie mit ganzem Herz bei der Sache ist. «Das Beste an meiner Arbeit ist, dass ich Kunden helfen kann. Auf diese Weise kann ich mein Wissen anwenden und gleichzeitig Gutes tun.» sagt Mettler mit einem Lächeln.

Dies tut sie nun neu in der Center Apotheke in Dielsdorf, da in ihrem Lehrbetrieb keine Stelle frei war. Nebst der Arbeit trifft sich Mettler am liebsten mit Freundinnen zum Plaudern oder spielt Klavier. Doch die fleissige junge Frau hat schon weitere Pläne. «Ich werde meinen Lohn sparen, weil ich bald einen 10-wöchigen Sprachaufenthalt machen werde.» erklärt die Bülacherin. Ob die Reise nach Australien oder doch ins näher gelegene Bournemouth führe, sei noch offen. Und während die einen Ferien planen, starten die andern hoffentlich mit viel Erfolg in den Berufsalltag. (Zürcher Unterländer)