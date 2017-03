Gewichtige «Argumente» für das Hörifäscht

Am Hörifäscht 2017 – eine Gewerbeschau mit Volksfest – ist das Appenzellerland Gastregion. Deshalb hat das OK 5000 Hörifäscht-Taschen mit Höri als Sujet in Form eines Scherenschnitts anfertigen lassen. Diese Taschen dienten nun dem Höremer Stahlbauer Marcel Richner als Vorlage für zwei 3x3 Meter grosse Eisenplastiken, die gestern an den Dorfeingängen Richtung Bülach und Richtung Dielsdorf montiert wurden. Diese werben nun bis Mitte Mai für das Fest.

18 Beizen und ein 33 Meter hohes Riesenrad

Insgesamt 38 lokale Firmen sowie 16 Vereine und Organisationen gestalten am Wochenende vom 12. bis 14. Mai das Hörifäscht 2017. In 18 Festbeizen wird für das Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Als besondere Attraktionen werden unter anderem nebst diversen Konzerten auch eine Bike- und Holzfällershow, ein Vogelflugsimulator und ein 33 Meter hohes Riesenrad im Angebot sein. (Zürcher Unterländer)