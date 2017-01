Giftangriff auf Greifvogel –­weiterer Taubenzüchter erwischt

Erneut muss sich ein Züchter von Hochfliegertauben vor einem Unterländer Gericht verantworten. So hat ein Kosovare aus dem Bezirk Bülach eine Taube mit Gift präpariert und sie als Köder für einen Wanderfalken steigen lassen. Die Vergiftungsaktion scheiterte zwar, allerdings wurde der Kosovare bei seiner Tat ertappt und wird nun wegen Tierquälerei angeklagt. Am 22. März findet die Verhandlung vor dem Bülacher Bezirksgericht statt.

Es ist bereits der zweite Fall, bei dem sich ein Züchter von Hochfliegertauben wegen einer Vergiftungsaktion vor Gericht verantworten muss. Im letzten Juni verurteilte das Bezirksgericht Dielsdorf einen 42-jährigen eingebürgerten Mazedonier zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten und einer Busse von 4000 Franken. Der Mann hatte eine mit Nervengift präparierte Taube steigen lassen. Ein Habicht schlug den giftigen Köder und verendete.

Greifvögel als Spielverderber

Die Taubenzüchter haben es auf die Greifvögel abgesehen, weil ihnen diese ihr Hobby beeinträchtigen. So lassen die Züchter ihre Tauben während Stunden an Ort und Stelle kreisen. Es gewinnt der Züchter, dessen Taube am längsten in der Luft bleibt. Greifvögel, die sich diese leichte Beute schnappen, sind deshalb Spielverderber für die Taubenzüchter.

Beim Wanderfalken handelt es sich um eine geschützte Vogelart, die in der Schweiz nur noch selten anzutreffen ist. Landesweit gibt es gerade einmal 300 bis 400 Brutpaare. Laut BirdLife Schweiz hat sich der Bestand in der Nordostschweiz und im Kanton Zürich in den letzten Jahren arg dezimiert. Man müsse davon ausgehen, dass die Vergiftungen mit ein Grund dafür seien.

Gemäss Kantonspolizei sind auf dem Gebiet des Kantons Zürich im Jahr 2015 sechs tote Greifvögel aufgefunden worden, die sicher oder vermutlich vergiftet worden sind. Auch vergangenes Jahr wurden zwei tote Greifvögel gemeldet. Einer lag neben einer toten Taube beim Glattzentrum in Wallisellen und der andere wurde beim Maag-Areal im Kreis 5 entdeckt. «In diesen beiden Fällen konnten aber die Kadaver nicht sichergestellt werden», erklärt Mediensprecher Stefan Oberlin. Es sei deshalb nicht bestätigt, dass die Vögel auch tatsächlich vergiftet worden waren.

Nistkästen sind verwaist

Wie der «Tagesanzeiger» berichtet, sind die beiden städtischen Wanderfalkennistkästen auf den Kehrrichtverbrennungsanlagen Josefstrasse im Kreis 5 und Hagenholz im Kreis 11 derzeit verwaist. Es seien lediglich einzelne Wanderfalken gesichtet worden, ein Brutpaar habe sich aber nicht niedergelassen.

Der Schöfflisdorfer Werner Müller, Geschäftsführer von BirdLife Schweiz, beurteilt die Situation im «Tagesanzeiger» weiterhin als beunruhigend: Dass die beiden stadtzürcher Brutplätze nicht besetzt seien, deute entweder auf eine lange Nachwirkung oder ein Weitergehen der Vergiftungen hin. So seien auch in anderen Gegenden der Schweiz langjährige Brutplätze plötzlich aufgegeben worden. (Zürcher Unterländer)