Grosse Mehrheit für Umwandlung des Alterszentrums in eine AG

Schneller, kreativer und flexibler müssten Entscheide im eigenen Walliseller Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen gefällt werden können. Eine Umwandlung der Rechtsform vom eigenwirtschaftlichen Gemeindebetrieb in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft soll dabei helfen. Diesem Plan des Gemeinderates haben die Stimmberechtigten gestern an der Urne nun klar zugestimmt. Mit 2209 zu 1147 Stimmen sprachen sich die Walliseller für die Umwandlung ihres «Wägelwiesen»-Zentrums in eine AG aus. Das entspricht einer Zustimmung von fast 65,8 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag allerdings bei eher bescheidenen 38,6 Prozent.

Dass gleich zwei von drei Stimmberechtigten in der Gemeinde ein Ja zur neuen Rechtsform in die Urne legen würden, ist insofern keine Überraschung, als dass alle Ortsparteien ein Ja empfohlen oder zumindest die Stimmfreigabe (SP) beschlossen hatten. In Wallisellen haben übrigens alle Privatisierungsvorlagen eine Mehrheit bekommen, auch die beiden Vorlagen auf kantonaler Ebene betreffend das Kantonsspital Winterthur (55,6 Prozent Ja) und die Integrierte Psychiatrie (56,8 Prozent Ja).

Gemeinderat freut sich und spricht von Vertrauensbeweis

Allerdings wird es im Gegensatz zur kantonalen Ebene nach der Abstimmung nun lediglich in Wallisellen zur Gründung einer neuen AG kommen.

Von Walliseller Behördenseite nimmt man «mit Freude und Befriedigung» zur Kenntnis, dass hier im Gegensatz zum Kanton nun die angestrebte AG auch wirklich Tatsache werden wird. Das sei auch ein Vertrauensbeweis für die Leitung und alle Mitarbeitenden des Wägelwiesen-Zentrums. «Das ist allen Beteiligten Verpflichtung und Ansport zugleich», teilt der Gemeinderat in einer Mitteilung nach der Abstimmung gestern mit.

Die rechtskräftige Umwandlung soll nun voraussichtlich per Anfang 2018 erfolgen. So haben es die Verantwortlichen vorgesehen. Die Angestellten des Alters- und Pflegezentrums müssen bis dahin noch allesamt mit neuen Arbeitsverträgen ausgestattet werden, die gemäss einem Versprechen des Gemeinderates gleichwertig wie die bisherigen definiert sein sollen. (Zürcher Unterländer)