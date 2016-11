Grosseinsatz wegen Rauchs

Eine Rauchentwicklung im Gebäude der Firma Biotronik an der Grenzstrasse in Bülach löste am Montagnachmittag um 14.30 Uhr einen Grosseinsatz mehrerer Blaulichtorganisationen aus.

Die Stützpunktfeuerwehr Bülach war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und auch die Sanität und die Polizei rückten aus. Gemäss Auskunft der Kantonspolizei verlief der Vorfall beim Hersteller von medizintechnischen Produkten allerdings harmlos. So sei weder ein Sachschaden entstanden, noch seien Personen verletzt worden. (red)