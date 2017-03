Grossprojekt mit Coop und Hotel kommt ins Klotener Parlament

Die Stadtmitte soll attraktiver werden und vor allem soll das Klotener Zentrum noch besser frequentiert werden. Die Stadtregierung hat sich seit Jahren genau dazu bekannt, im Wissen darum, dass Kloten in Sachen Stadtentwicklung grosses Verbesserungspotenzial besitzt.Jetzt bietet sich die Gelegenheit, diesbezüglich einen grossen Schritt zu machen. Rund 100 moderne Wohnungen, ein neues Hotel und endlich auch ein grosser Coop für Kloten. All das soll schon bald direkt am Stadtplatz eine alte Häuserzeile ersetzen. Hinter den Plänen steht eine zusammengewürfelten Investorengruppe aus sechs Parteien, darunter auch die Coop-Pensionskasse sowie die Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich.

Auch der Bahnhof im Visier

Entstehen soll die Grossüberbauung samt Tiefgarage mit 164 Parkplätzen zwischen Bahnhof und dem neuen Stadtplatz auf einer Fläche von fast 6000 Quadratmetern. Massgeblicher Antreiber dieser für die Stadt erwünschten Entwicklung war der langjährige Bauvorsteher Max Eberhard (SVP). Er hatte alle Grundeigentümer an einen Tisch gebracht und dafür gesorgt, dass gut koordiniert im Interesse der Stadt ein beeindruckendes Richtprojekt entstehen konnte. Die angestrebte Überbauung sprengt bewusst den Rahmen der sonst üblichen baulichen Beschränkungen. Deshalb kommt hier die Politik ins Spiel. So liegt es am Stadtparlament, am nächsten Dienstag über den vorliegenden Gestaltungsplan zu befinden, der die Verwirklichung des Vorhabens überhaupt erst ermöglicht. Die 32 Gemeinderäte könnten die Bauregeln ausserdem in einzelnen Punkten anpassen und gegenüber den Bauherren etwa gestalterische Vorgaben machen, falls sich dazu eine Mehrheit finden lässt. Weiter wird an der öffentlichen Parlamentsversammlung (4. April, Schluefwegsaal, 18 Uhr) über andere wichtige städtebauliche Projekte informiert. So etwa über eine komplette Neugestaltung des Klotener Bahnhofareals mit einer verbesserten Fussgängerführung und neuer Anordnung der Bushaltestellen, die heute ungünstig liegen. (Zürcher Unterländer)