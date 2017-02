Handorgel spielt sich durch die Jahrhunderte

Das Akkordeon hat im Volksmund viele Namen: Von Schifferklavier, Quetschkommode bis hin zum Heimwehkompressor wird das Instrument liebevoll bezeichnet. Am üblichsten ist der Begriff Handorgel – eine kleine Orgel, die man quasi in den Händen hält.Das Akkordeon hat ein grosses dynamisches und klangliches Spektrum, ist von der Tongebung aber eher mit einen Blasinstrument vergleichbar.

Diese Eigenschaften eröffnen die Möglichkeit, Musik aller Epochen zu spielen. Die Tatsache, dass die beiden Instrumente Orgel und Akkordeon eine grosse Verwandtschaft haben, hat Goran Kova?evi? und Paolo D´Angelo auf die Idee gebracht, ein Programm zu machen, welches die Möglichkeiten, Eigenheiten und die Verwandtschaft dieser beiden Instrumente aufzeigt. Entstanden ist ein Programm querbeet durch die Jahrhunderte, von der Renaissance bis zur Moderne.

Der Schaffhauser Goran Kova?evi? hat seine Wurzeln in der osteuropäischen Folklore, hat Akkordeon an Konservatorien und Hochschulen studiert und ist als Solist und Kammermusiker weltweit bekannt. Paolo D’Angelo ist im Thurgau aufgewachsen und studierte am Konservatorium Winterthur Orgel und Akkordeon. Er dirigiert heute auch verschiedene Chöre.

Sonntag, 12. Februar,17 Uhr, katholische Kirche Bülach. Weitere Daten: www.meisterkonzert.ch. (Zürcher Unterländer)