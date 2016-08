Happy, auch ohne Konfetti im Haar

Fast tausend Menschen strömen am Donnerstagabend in die Zürcher Maag-Halle. Limousinen fahren vor, Chauffeure halten Türen auf. Jetzt gerade läuft Miss Schweiz 2013 Dominique Rinderknecht in weissen Spitzenhotpants über den roten Teppich und um die Elite Model Look Vorjahressieger Michelle Buff und Benjamin Aston scharen sich die Medienvertreter. Edgar Balseca, neben Sandro Marzo der zweite Gast-Designer des Events winkt in die Kameras.

Das Finale des Elite Model Look Switzerland 2016 zieht die bereits Berühmten, und solche die es auch einmal werden wollen, an. Es ist das Schweizer Finale des grössten Modelwettbewerbs der Welt. Stars wie Gisele Bündchen oder Cindy Crawford sind hier gestartet ohne den Titel zu gewinnen. Alleine die Teilnahme wirkt wie ein Katapult in die Modelwelt.

Sieben auf einen Streich

Und genau dorthin will Armin Kajevic (siehe Ausgabe vom 25. August). Der angehende Detailhandelsfachmann aus Dietlikon modelt derzeit als Mann und Frau. Vom Geschlecht her läuft er in der Männerabteilung, vom Gefühl her punktet er mit einer Weiblichkeit die ihresgleichen sucht.

Amin Peyman 2006, deutscher Modelagent und bekannt als Juror in der deutschen TV-Show Germany’s Next Topmodel ist gefürchtet für sein gnadenloses Urteil. Kajevic befördert er bereits nach dem ersten Durchgang an die Spitze. «In einer Zeit des uniformen Denkens, finde ich es mutig sich so zu geben wie man ist. Das ist gewagt, doch du machst das, stellst dich und signalisiert damit: Hey, hier bin ich und jetzt will ichs wissen. Und ich sage: Armin, du schaust super aus.»

Mit dieser Bewertung überrundet der Bursche aus dem Unterland auf einen Schlag sieben seiner Mitbewerber. Weitere Runden über den Laufsteg stehen an, die Sängerin Anna Känzig und das Duo Mozart Heroes sind zu hören und schliesslich wendet sich Moderatorin Sarah Christen an die Jury. «Wer wird denn nun die Schweiz bei Weltfinale von Elite Model Look International vertreten?» fragt sie. Stille. Ein Knall. Zwei Kanonen lassen goldenes Konfetti auf die Haare der beiden Sieger regnen. Nathalie Keller aus Berikon und Antonio Job aus Niederwil, beides Schüler aus dem Kanton Aargau, weinen und umarmen sich im Blitzlichtgewitter.

Keine Träne aber Pläne

Armin Kajevic hat kein Konfetti abbekommen, doch er hat sich schnell gefangen und erscheint bereits einen Augenblick später zum Interview mit dem Zürcher Unterländer. «Es geht mir super, es war megaschön und einen Vertrag mit der veranstaltenden Option Model Agentur habe ich auch», sagt er und erklärt dann, dass er nicht im Traum damit gerechnet habe unter die ersten drei zu kommen.

«Ich gönne Antonio den Sieg», beteuert er, klimpert mit den Wimpern und berichtet dann, dass er froh sei, die Treppen im Scheinwerferlicht ohne zu Boden zu schauen gemeistert zu haben. Im Alltag sei er zwar auf ganz hohen Stöckelschuhen unterwegs, aber beim Finale mit aller Aufregung, könnte auch schon in Turnschuhen ein Fehltritt passieren. Vater Sucrija, Mutter Zehija und zwei Kolleginnen warten im Foyer auf ihn. Er sagt: «So oder so. Eines ist sicher: Ich werde meine Karriere zu hundert Prozent weiterverfolgen.» (Zürcher Unterländer)