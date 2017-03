Hier finden Haustiere seit einem halben Jahrhundert ein würdiges Ende

Düster wirkt der Ort keineswegs, im Gegenteil. Wer das Kleintierkrematorium von Ljiljana Jovanovic in Nürensdorf aufsucht, findet sich an einem ruhigen Ort mitten im Grünen wieder. Die beschauliche, fast schon idyllische Stimmung auf der Anlage will so gar nicht passen zum meist traurigen Anlass des Besuchs der allermeisten Menschen hier am Rand von Nürensdorf.

Hinter dem unscheinbaren ­Anwesen bedecken Wälder die nahen Hügel, während sich gen Westen die Landschaft etwas öffnet und den Blick über das nahe Dorf freigibt. Hier droben in sicherer Entfernung zum Dorf wurde vor 48 Jahren ein Kleintierkrematorium gebaut. Eine für die damalige Zeit noch ungewohnte Dienstleistung, die bis dahin sonst nirgends in der Schweiz angeboten wurde. Die zwei röhrenförmigen Öfen aus französischer Produktion stehen noch heute im Untergeschoss des einen Hauses auf dem Grundstück.

Früher auch eine Tierpension

Heutige Besitzerin der Anlage ist Ljiljana Jovanovic. Sie lernte zu Beginn der 80er-Jahre per Zufall die Gründerfamilie Derrer kennen. «Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut» und so stiess die gebürtige Serbin kurz darauf als Aushilfskraft zum Betrieb.

«Damals lag der Fokus bei den Derrers aber auf der Hundezucht», erinnert sie sich. Mit viel Herzblut zog man Dalmatiner und Dackel auf, sie half tatkräftig mit und pflegte auch temporär anvertraute Lieblinge von Privatleuten in der Tierpension auf dem grosszügigen Anwesen. «Manchmal arbeiteten wir 16 Stunden am Tag, taten das aber stets mit Freude und pflegten auch immer ein gutes Verhältnis untereinander.»

Mit der Schaffung des Zusatzangebots in Form eines Krematoriums für kleinere Haustiere zeigte die Gründerfamilie Derrer 1969 allerdings etwas Mut und unternehmerischen Pioniergeist. Bis heute wird allzugrosses Aufhebens und die Vermenschlichung der Haustiere eher kritisch beäugt von der Gesellschaft.

Doch die Möglichkeit, dem treuen Begleiter der Familie oder der über Jahre hinweg lieb gewonnenen Schmusekatze ein würdiges Ende zu ermöglichen, wird immer beliebter. Auch weil die Alternative ziemlich herzlos erscheint, denn tote Haustiere gelten als Abfallprodukt und müssten sonst auf dem Werkhof der jeweiligen Gemeinde in den Metalltonnen der Kadaversammelstelle entsorgt werden.

Zunächst nur ein Nebenzweig

Das Kleintierkrematorium erwies sich für die Nürensdorfer Besitzer der Anlage als zukunftsträchtigstes Geschäftsmodell, welches inzwischen in der ganzen Schweiz Schule macht. «Die Einäscherungen waren früher nur ein Nebenzweig», erzählt Jovanovic. Erst als die Derrers altershalber aufhörten und sie das ganze Anwesen und den Betrieb 2003 übernehmen konnte, konzentrierte sich die neue Besitzerin auf das Kremieren von Haustieren und gab die Hunde- und Katzenpension auf.

Fast fünf Jahrzehnte nach der Gründung neigt sich der Betrieb des kleinen Unternehmens nun dem Ende zu. «Im Sommer ist Schluss», sagt Ljiljana Jovanovic. Voraussichtlich Mitte Juni endet somit eine Ära im Unterländer Dorf. «Wir hätten schon gern hier weitergemacht», sagt die Chefin. Aber die gesetzlichen Auflagen an die Verbrennungs- und vor allem an die Luftfilteranlagen sowie bauliche Einschränkungen lassen eine Modernisierung am jetzigen Standort gar nicht zu. «Eine neue Anlage hätte mich Millionen gekostet und erst noch viel mehr Platz benötigt.»

Angebot künftig in Dübendorf

Deshalb hat Jovanovic sich mit den Betreibern des Tierkrematoriums im aargauischen Seon zusammengetan und ihr Kleinunternehmen verkauft. Die von ihr angebotene Dienstleistung wird damit jedoch nicht aus der Region verschwinden. «Ich werde künftig als Angestellte in Dübendorf weitermachen und auch meine Angestellte wird dort weiterbeschäftigt.»

Bei Stettbach an der Stadtgrenze zu Zürich lässt die Tierkrematorium Schweiz AG mit Sitz in Seon derzeit eine neue Niederlassung bauen. Esther Sager, Leiterin Kundenbetreuung, bestätigt dies. «Wir werden dort Mitte Juni ein neues Krematorium mit mehreren Annahmeräumen und einem modernen Ofen in Betrieb nehmen.» Dazu investiert das Unternehmen rund zwei Millionen Franken. Dies ist nötig, damit die Luftreinhaltevorschriften mit der neuen Rauchgasreinigungsanlage auch eingehalten werden können.

Die hoffnungslos veraltete Anlage in Nürensdorf wird nach Inbetriebnahme der neuen Anlage im Glattal heruntergefahren. In Nürensdorf stehen noch zwei Öfen mit Ölbrennern, während in Dübendorf auf die effizientere und sauberere Gasfeuerung gesetzt wird, erklärt Sager. «Es war kein schwieriger Entscheid für mich», sagt Jovanovic. Etwas Wehmut schwingt zwar mit, aber die Serbin, die den grössten Teil ihres Lebens im Zürcher Unterland verbracht hat, sagt von sich selbst: «Ich habe zwar keinen fröhlichen Job, aber ich bin glücklich.»

Viele wollen dabei sein

Jovanovic hatte nie gross Mühe mit den täglichen Kremationen. Sie lernte mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden. Anfänglich waren es noch bis zu einem Dutzend Kremationen und mehr, inzwischen kann sie aus technischen Gründen die alten Verbrennungsöfen nur noch ein paar wenige Male pro Tag für Einäscherungen anstellen. Diese werden bis zu 1200 Grad heiss. Und je grösser und schwerer ein Tier, desto heisser wirds und desto länger dauert der Verbrennungsvorgang.

Dabei handelt es sich in Nürensdorf stets um Einzelkremationen, was mehr Aufwand gibt, auch bei der Betreuung der Haustierbesitzer. «Immer mehr Halter wollen selber bei einer Kremation dabei sein», stellt die Nürensdorferin einen Trend der letzten Jahre fest. Dies bestätigt auch Esther Sager von der Tierkrematorium Schweiz AG.

Bis von einem mittelgrossen Hund nur noch die Asche übrig ist, dauert es rund zweieinhalb Stunden. Die Asche bekommen Herrchen und Frauchen auf Wunsch zurück. Die meisten Leute würden diese dann irgendwo in der Natur verstreuen. Ein totes Tier selber ganz zu vergraben, ist gar nicht so einfach und ziemlich anstrengend, wenn man es vorschriftsgemäss machen will (siehe Box). (Zürcher Unterländer)