Hier können auch Anfänger an Computerspielen tüfteln

Drachen und Zombies bekämpfen, ganze Zivilisationen aufbauen, lebensgefährliche Rätsel lösen oder gar die Revolution anführen: Fast alles im realen Leben Unmögliche lässt sich in der Computerspielewelt erfahren und entfaltet nicht selten eine Sogwirkung auf jene, die sich auf die packenden Geschichten und fantasievollen Atmosphären einlassen. In den meisten Fällen liefern die Gamestudios fixfertige Spiele direkt auf den Computer; was an investierter Zeit und Energie dahintersteckt, lässt sich jeweils nur erahnen – es sei denn, man macht sich selber ans Werk.

48 Stunden für ein Spiel

Genau diese Erfahrung lässt sich an den jährlichen «Global Game Jams» machen, die seit 2009 auf der ganzen Welt durchgeführt werden. Ziel ist es, innert 48 Stunden die Grundsteine für ein neues Spiel zu legen und danach alles frei verfügbar ins Internet zu stellen. Was bisher die Rote Fabrik in Zürich anbot, ist kommendes Wochenende auch in der Flughafenstadt zu erleben:

Die Geschwister Martin, Isabel und Oli Schacher haben sich dazu entschlossen, selber eine sogenannte Jam-Site in Kloten anzubieten. Sie hat an der Zürcher Hochschule der Künste Gamedesign im Master abgeschlossen, die Brüder seien einfach passionierte Spieler. «World of Warcraft war lange einer meiner Favoriten, aber auch Spiele wie Portal oder Tom Clancy’s The Division haben es mir angetan», erzählt Martin Schacher.

Er will zeigen, dass die Entwicklung eines Computerspiels nicht nur Spass macht, sondern dass man dafür auch kein Profi sein muss. Gearbeitet wird in Gruppen zwischen vier und acht Personen, die sich je nach Programmier- oder künstlerischen Fähigkeiten zusammensetzen: Grafiker, Musikerinnen, Programmierer, Texterinnen auf Anfänger-, Amateur- oder Profiniveau. «Alles was man braucht, ist ein Laptop oder Computer und den Willen, 48 Stunden lang das, was man kann und hat, ins Projekt reinzugeben», erklärt Schacher. Sein Ziel sei es, heuer einer kleinen Jam-Site von etwa 20 Leuten anzufangen.

Thema noch unbekannt

Haben sich die Gruppen zusammengesetzt, entwickeln sie passend zum jeweiligen Thema eine Spielidee und fangen an, diese umzusetzen – als 2D- oder 3D-Computerspiel oder auch als Brettspiel. Die Themen werden jeweils vom «Executive Committee» der Global Game Jam vorgegeben, lassen aber viel Spielraum: In den letzten drei Jahren beispielsweise hiessen sie «Sound of a Heartbeat», «Ritual» oder «What do we do now?»

2016 arbeiteten die Schacher-Geschwister sodann an «Escape the room», einem Rätselspiel, in dem vier Personen in einen Raum eingesperrt sind und innert einer Stunde ausbrechen müssen. Im Jahr davor ging es in «Vampire Kitten» darum, den Ehegatten oder die Ehegattin vor Vampirkätzchen zu retten. Das diesjährige Thema bleibt bis am Freitagabend ein wohlgehütetes Geheimnis. (Zürcher Unterländer)