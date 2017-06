Himalaja vor der Haustür erleben

Die Eltern von Namgyel Netsang führen schon seit mehreren Jahren ein tibetisches Bistro in Winterthur. Früher hat er im Familienbetrieb mitgeholfen. Seit ein paar Jahren arbeitet er bei einer Sicherheitsfirma am Flughafen Zürich. Beim Besuch von anderen Food-Festivals kam ihm dann die Idee, ein eigenes, kleines Festival mit Essen und Kultur aus der Himalaja-Region auf die Beine zu stellen. Das hat er jetzt in die Tat umgesetzt. «Ich hab den Aufwand schon ein wenig unterschätzt und bin heute ein wenig ins Schwitzen gekommen», sagt Netsang. Aber jetzt ist alles parat für das erste Himalaya Food & Culture Festival. Und das Wetter passt auch.

Frittierte Teigtaschen und Himalaya Burger

Übers Wochenende kann man auf dem Lindenhof in Bülach ab 11 Uhr an verschiedenen tibetischen Essensständen leckere gedämpfte oder frittierte Teig­taschen in unterschiedlichen Variationen ausprobieren. Ausserdem locken Nudelgerichte und der Original Himalaya Burger. Auch ein Stand mit pakistanisch-indischer Küche ist vor Ort. Bei den Süsswaren setzt der Organisator auf bewährte internationale Angebote wie Waffeln und Glace. «Bei uns gibt es Süsswaren vor allem an Neujahr.» Für Bülach als Austragungsort hat sich Netsang entschieden, weil der Platz perfekt geeignet sei, nicht zu gross, nicht zu klein. Genau so wie sein Festival. (Zürcher Unterländer)