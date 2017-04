Hochfelder stimmen an der Urne über Tempo 30 ab

Bereits an der Informationsveranstaltung von Mitte Januar zeigte der Aufmarsch von fast 90 Leuten, dass das Thema der Hochfelder Bevölkerung unter den Fingernägeln brennt. Am Mittwochabend legte der Gemeinderat nun sein Projekt der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Wisacher vor. Diesmal kamen mehr als doppelt so viele Stimmberechtigte, nämlich 194. Der Gemeinderat will auf dem praktisch gesamten Gemeindegebiet Tempo 30 einführen. Von dieser flächendeckenden Geschwindigkeitsreduktion ist lediglich die Stadlerstrasse ausgenommen, da es sich bei dieser Transitroute um eine Staatsstrasse handelt, die in der Kompetenz des Kantons liegt.

Sicherere Gemeindestrassen

Mit dem Herabsetzen der Fahrgeschwindigkeit auf den Gemeindestrassen soll die Sicherheit von Fussgängern, Velofahrern und nicht zuletzt auch von Automobilisten erhöht werden. Die Lebens- und Wohnqualität soll erhöht und der Schleichverkehr reduziert werden. Im Focus steht insbesondere auch die Sicherheit der Schulwege, wie Gemeinderat Hans Oberholzer (SVP) an der Versammlung erklärte.

Die Rechnungsprüfungskommission und auch die Primarschulpflege empfahlen, Tempo 30 gutzuheissen. Während das Forum offenes Hochfelden (FoHo) im Vorfeld Unterstützung für den Behördenantrag bekannt gegeben hatte, plädierte die örtliche SVP dafür, das in der Vorlage geplante Freie Parkieren zu verbieten. Ansonsten könne die Partei nur Ablehnung des Projekts empfehlen. Das Freie Parkieren und die versetzten Parkplätze waren denn auch in der knapp 30 Minuten dauernden Diskussions- und Fragerunde ein Thema.

Was kostet denn…?

Von einem Votanten aufgeworfen wurde die Frage, ob denn die Einführung von Tempo 30 die beantragten 81000 Franken wirklich rechtfertigen würde. Ein anderer Stimmberechtigte konterte mit der Frage, was denn ein einziger Invalide aufgrund eines Verkehrsunfalls die Gemeinde kosten würde. Gut 30000 Franken jährlich, klärte Gemeindepräsidentin Simone Caneppele (FoHo) auf.

Bemängelt wurde wiederholt, dass Zweiradfahrer jeglichen Alters sich keinen Deut um Verkehrsvorschriften wie etwa den Rechtsvortritt kümmern würden. Die Eltern seien hier in die Pflicht zu nehmen. Die Kinder würden auf dem Trottoir fahren, weil ihnen der motorisierte Verkehr auf der Fahrbahn keinen Platz lassen würde, sagte ein anderer. Ein weiterer wiederum verwies darauf, dass die Autofahrer sich auch nicht gesetzeskonform verhalten würden, indem sie das Trottoir als Fahrbahn missbrauchten.

Der Bock ist Gärtner

Der Stimmberechtigte Paul Oertli argumentierte, Tempo 30 sei in zahlreichen Gemeinden schon lange Realität und überhaupt kein Thema mehr. «Hier in Hochfelden sind offenbar die parkierten Autos und die Velofahrer schuld an der Situation. Man macht einfach den Bock zum Gärtner», sagte Oertli. Sein Votum wurde wie viele der anderen Wortmeldungen – insgesamt ein gutes Dutzend – mit Applaus quittiert. Eine Stimmbürgerin, die seit 27 Jahren in Hochfelden wohnt, verwies auf die starke bauliche Entwicklung der Gemeinde und auf die stete Verkehrszunahme. «Es ist jetzt Zeit, dass etwas gemacht wird.»

Urnengang im September

Die Meinung, es sei Zeit, dass etwas getan werde, teilte eine knappe Mehrheit der Anwesenden nicht: 99 sprachen sich gegen die Einführung von Tempo 30 aus, 95 waren dafür.

Unmittelbar nach der Abstimmung, die eine knappe Stunde nach Versammlungsbeginn stattfand, stellte die Stimmberechtigte Patricia Wencl den Antrag, eine Urnenabstimmung über die Einführung von Tempo 30 durchzuführen. Das Projekt sei für alle Hochfelderinnen und Hochfelder von derart grosser Bedeutung, dass ein Urnengang gerechtfertigt sei. Gemeindepräsidentin Simone Caneppele schritt gleich zur Abstimmung über den Antrag und erklärte, es sei ein Drittel der anwesenden Stimmen nötig – also 65 –, damit ein Urnengang durchgeführt werden könne. Nicht weniger als 93 Stimmberechtigte sprachen sich für den schriftlichen Entscheid aus.

Der Urnengang soll am ordentlichen Abstimmungssonntag vom 24. September stattfinden, wie Gemeindeschreiber Thomas Lüssi auf Anfrage sagte.

(Zürcher Unterländer)