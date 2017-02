Hüpfen, Klettern und Rutschen im Trockenen

Was tun mit Kindern an einem Ferientag bei Regenwetter? Wenn alle Gspändli in den Bergen die Piste runterrasen und sich die eigenen Kinder langweilen? Gut, gibt es die gedeckte Spielhalle Formel Fun im Industriegebiet Bülach-Nord.

Hier tummelten sich gestern zahlreiche kleine Buben und Mädchen und liessen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf. «Wir spüren die Ferien stets an der Besucherzahl», sagt Geschäftsführer Stephan Stoiber. Obwohl das meist schöne Wetter dieses Jahr dafür sorgte, dass weniger Spielfreudige gekommen seien als sonst um diese Jahreszeit.

Erholung auf dem Scooter

Die fünfjährige Polly ist zum ersten Mal hier. Sie durfte mit ihrem Kindergartenfreund Lino sowie dessen Mutter und kleiner Schwester Lumi ins Kinderparadies mitgehen. Sie ist bereits etwas ausser Atem vom vielen Hüpfen. «Auf dem Trampolin gefällt es mir am besten», verkündet Polly. In den gespenstisch leuchtenden Weltallraum mit dem Alien traut sie sich allerdings nur in Begleitung ihres Kameraden.

Bria und ihre kleine Schwester Tyra verbringen die ganzen Sportferien im Unterland. Da ist der Tag in der Indoor-Spielhalle eine willkommene Abwechslung. Nachdem sich die beiden durch den kindergerechten Kletterpark mit farbigen Plattformen gekämpft haben, gönnen sie sich zur Entspannung eine Fahrt auf dem Elektroauto. Die kleine Tyra ist froh, dass die grosse Schwester das Gefährt sicher steuert. Leider sind die Jetons bereits auf­gebraucht.

Für die ganz Kleinen

Auch der vierjährige Ezra und die einjährige Inez geniessen die Runde auf dem Polizeimotorrad sichtlich. «Wir kommen regelmässig hierher», sagt ihre Mutter Dionne Frohofer auf Englisch. «Die Kinder lieben es.» Die Familie hat deshalb gleich ein Jahresabonnement gelöst.

In der Kleinkinderecke ist die 17 Monate alte Elina derweil ganz vertieft in ihre Beschäftigung. Sie stapelt ziegelsteingrosse, weiche Klötze zu einem Turm. Vorsichtig platziert sie ein Element auf das andere, bis der Bau zusammenfällt. Nun setzt sie einen Fuss auf einen Klotz und balanciert vorsichtig darüber. Ganz fasziniert ist sie auch von den Drähten mit den farbigen Holzkugeln, die man hin- und herschieben kann. Nur ins Becken mit den Tausenden von Plastikkugeln traut sie sich noch nicht.

Match unter Männern

Unter all den Müttern mit ihren Kindern ist Yoav Ben-Shmuel um die Mittagszeit weit und breit der einzige Vater, der den Tag mit seinen beiden Jungs im Formel Fun verbringt. Die drei haben den Töggelikasten in Beschlag genommen.

Der fünfjährige Yarom und der dreijährige Dan stehen auf Stühlen, damit sie die Griffe erreichen können. Während Dan in der Mannschaft seines Vaters spielt, muss es Yarom alleine gegen die beiden aufnehmen. Doch geschickt nutzt Yarom die Chance, als seine Gegner einen Moment abgelenkt sind. Er versenkt den Ball im Goal und verkündet stolz: «Eins zu eins!» (Zürcher Unterländer)