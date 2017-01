Hunderte auf Schnäppchensuche

Schon um sieben in der Früh stürmten die ersten Schnäppchenjäger am letzten Samstag in die Bülacher Stadthalle und durchstöberten die modebunten Kleiderständer und Kisten voller DVDs. Mit Glasmosaik bestückte Lampenschirme aus dem Tessin und echte Schaffelle aus Island weckten das Fernweh, während ein Plüschfroschkönig, der in ein kirschrotes Herz verwandelt werden kann, darauf wartete, von Kinderhänden umarmt zu werden.Unter den 80 Standbetreibern bot auch die Hochfelderin Brunette Isler ihre Ware feil. Seit 30 Jahren verkauft sie an mehreren Flohmärkten jährlich all jene Dinge, die sie beim letzten Umzug ausgemistet hat oder die ihr Bekannte zum Verkauf geben; dieses Mal sind es Gläser, Porzellanpuppen und Wollkleider. Zwischendurch witzelt sie mit der Standnachbarin, die seit 15 Jahren emsige Flohmarktverkäuferin ist. «Es haben sich über die lange Zeit Freundschaften gebildet, man trifft sich jedes Jahr am Flohmarkt wieder. Dieses Communitygefühl gefällt mir sehr und ist auch der Hauptgrund, weshalb ich immer wieder teilnehme», erzählte Isler. Zahlenmässig haben Yanif und Lior Kull wohl einige Flohmärkte weniger besucht als Brunette ­Isler, doch strahlten die beiden ebenfalls pure Begeisterung aus. Die 6- und 7-jährigen Brüder aus Steinmaur hatten zwei Krokodilhandpuppen entdeckt und dazu einen Kuhfellschulranzen. Mit leuchtenden Augen zeigten sie die Funde ihren Eltern.

Lukrativer Hallenflohmarkt

«Es ist diese Alters-, Kultur- und Schichtdurchmischung, welche den Flohmarkt charakterisiert und bereichert», strich der Organisator Daniel Spühler von der Stadt Bülach heraus. «Es ist vor allem die Neugier, welche die Kaufenden antreibt. Man schaut und schnuppert, feilscht und verhandelt wie auf einem Basar im Orient.» Aufgrund des stetig grossen Andrangs führte die Stadt 2003 ergänzend zu den ­bestehenden Flohmärkten im Frühling und Herbst erstmals einen Hallenflohmarkt im Januar durch. Mittlerweile sei dieser mit Abstand der lukrativste, erklärte Spühler. Am Samstag schätzte er die Besucherzahl auf mehrere Tausend. «Nach Weihnachten auszumisten, scheint ­beliebt zu sein», sagte er schmunzelnd. Die Familie Casty aus Hochfelden hat genau dies getan. «In unserer Familie haben sich Unmengen an Weihnachtskugeln angesammelt», sagte die 19-jährige Selina Casty, Rund 500 Kugeln bot sie an und hatte kurz vor Mittag nur noch vier Paletten übrig. Weniger Erfolg hatte dieses Jahr Brunette Isler. «Die Kauflust hält sich an meinem Stand trotz der vielen Besucher in Grenzen», sagte sie. «Aber das macht nichts aus. Es geht mir ums Soziale und nicht um das Verdienen.» Eine Porzellanpuppe verkaufte sie dann halt für fünf Franken – den unter eingefleischten Flohmarktteilnehmern üblichen Schlusspreis.

